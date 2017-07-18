Уменьшение размера китов свидетельствует об угасании популяции

В течение второй половины 20 века заметно уменьшился размер тела четырех видов китов: синего кита, финвала, сейвала и кашалота. Причиной изменений стал китобойный промысел. К такому выводу пришли ученые из Цюрихского университета (Швейцария) и Университета Тасмании (Австралия) в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology and Evolution. Об их открытии пишет BBC.

Авторы работы проанализировали записи о численности и размерах китов, пойманных коммерческими китобойными судами между 1900 и 1985 годами - до того, как вступил в силу мораторий на китобойный промысел. По словам ученых, уменьшение размеров китов было заметно за 40 лет до сокращения популяций. Например, кашалоты, выловленные в 1980-е годы, были на четыре метра короче тех, которых добыли в 1905 году.

Исследователи объяснили уменьшение среднего размера животных тем, что во время китобойного промысла из популяции избирательно удалялись самые крупные особи. Размеры тела, по мнению ученых, важны для стабильности популяции, изменения размеров влияют на выживаемость, рост и размножение. Это открытие, как полагают ученые, поможет им фиксировать проблемы и у других видов в дикой природе. Аналогичная зависимость ранее была доказана по отношению ко многим популяциям рыб и была интерпретирована как последствие чрезмерного рыболовства.

Многие морские виды сталкиваются с угрозой Чрезмерного вылова. Эта проблема, как пишет ScienceDaily, усугубится с ростом населения. Чрезмерный вылов может привести к истощению рыбных запасов, а их восстановление в самом благоприятном случае может занять несколько десятилетий. Классическим примером является вылов китов в 20 веке для добычи жира и мяса.

Киты являются крупнейшими животными на земле. Исследование, опубликованное в мае в журнале Proceedings of the Royal Society, показало, что эти млекопитающие имеют такой большой размер из-за изменений, произошедших во время ледникового периода. Именно в это время в океанах наблюдалось увеличение биомассы, которую киты потребляют в пищу. Крупное тело помогло животным более эффективно перемещаться на большие расстояния между кормлениями, а медленный метаболизм позволял сохранить энергию.

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