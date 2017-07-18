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Пестициды мешают медоносным пчелам пережить зимнюю спячку

Социальная ответственность
18 июля, 19:11 UTC+3

Степень вреда, нанесенного насекомым, различается в зависимости от их вида и местоположения

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© Рixabay/PollyDot

Неоникотиноиды - пестициды, распыляемые перед посевом семян - оказывают отрицательное влияние на медоносных пчел. Ученые пришли к выводу, что применения пестицидов могло стать причиной снижения популяции пчел, о котором заявляют пчеловоды. Об этом заявили авторы самого большого исследования о влиянии пестицидов на пчел из Центра экологии и гидрологии (Великобритания). Об их выводах пишет журнал Nature. Исследование финансировали связанные с агробизнесом и продовольственной безопасностью компании Bayer CropScience и Syngenta.

В зависимости от региона действие пестицидов может различаться: если в Великобритании и Венгрии оно сугубо отрицательное, то в Германии могло быть положительным.

Ученые исследовали три вида пчел: медоносных пчел (Apis mellifera) и два диких вида - земляных шмелей (Bombus terrestris) и рыжую осмию (Osmia bicornis). Насекомых распределили в Великобритании, Германии и Венгрии по 33 полевым площадкам, где выращивался масличный рапс. Некоторые из пчел были помещены на поля, которые обрабатывались неоникотиноидами, а другие - на те, где они не использовались.

В лабораторных условиях ученые выяснили, что даже низкие дозы неоникотиноидов вызывают у пчел дезориентацию и другие побочные эффекты. В Германии ученые не увидели продолжительного эффекта пестицидов на колонии пчел, однако в Венгрии колонии, обитающие возле полей масличного рапса, обрабатываемого пестицидом, содержали на 24% меньше рабочих пчел, чем предыдущей весной. Ученые объяснили различия тем, что улья в Германии были изначально более здоровыми. 

Старший специалист по вопросам экологии компании Syngenta, специализирующейся на производстве семян и средств защиты растений, Питер Кэмпбелл заявил, что существуют обстоятельства, при которых неоникотиноиды могут использоваться безопасно.

Эксперт назвал вывод исследования, которое профинансировала его компания, несправедливым. С ним соглашается и ведущий пчеловод компании Bayer Христиан Маус, указывая на неточности в статистическом анализе. Компания заявила, что исследователи предоставили "непоследовательные результаты".

Ричард Пивелл, один из авторов исследования, заявил, что, несмотря на критику организаций, придерживается выводов, изложенных в документе. Он подчеркнул, что исследование проводилось под пристальным наблюдением независимого консультативного совета, а впоследствии получило  экспертное заключение. Он заключил, что различия между странами "интригуют", и их следует изучать дальше.

Биологи из Центра экологии и гидрологии поддержали выводы работы. Исследователь-пчеловод из Университета Сассекса (Великобритания) Дэйв Гулсон и его коллега из Университета Гвельфа (Канада) Найджел Рейн считают, что исследование убедительно доказывает негативное влияние на пчел неоникотиноидов.

Nature отмечает, что выводы исследования были опубликованы "в решающий момент для отрасли", когда Евросоюз пересматривает запрет от 2013 года. По нему использование неоникотиноидов было запрещено. Окончательное решение по пересмотру может быть представлено в конце года, и эти ограничения могут быть отменены или, наоборот, расширены.

Запрет стал частью стратегии ЕС в области защиты пчел. Она также подразумевала создание реферативной лаборатории "пчелиного здоровья", увеличение финансового вклада ЕС в национальные программы развития пчеловодства и софинансирование научных исследований в области пчеловодства.

Материал предоставлен проектом "+1".

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