Система безусловного основного дохода улучшила качество жизни на Аляске

Система безусловного основного дохода (БОД) (регулярно и безвозмездно перечисляемые государством средства гражданам страны) положительно влияет на уровень жизни людей на Аляске, в том числе матерей-одиночек, пенсионеров, представителей коренных народов и других уязвимых групп. Такие результаты показало исследование консалтинговой организации Harstad Strategic Research, проведенное при поддержке Проекта экономической безопасности (Economic Security Project, ESP)? который финансирует исследования базового дохода и экспериментальные проекты по внедрению данной экономической модели. Об этом сообщает издание Medium.

По данным Всемирной сети базового дохода (Basic Income Earth Network), которая объединяет сторонников безусловного базового дохода, с 1982 года резиденты Аляски (прожившие на территории штата более года и желающие остаться на неопределенный срок), как взрослые, так и дети, безвозмездно получают более $1 тыс. в год. Средства распределяются из Постоянного фонда Аляски (Alaska Permanent Fund), куда власти перечисляют 25% доходов нефтяной промышленности.

Эксперты Harstad Strategic Research провели опросы среди 1 тыс. жителей Аляски. 85% респондентов отметили положительное влияние базового дохода на экономику, 81% - на качество жизни людей, 72% - на положение коренных народов. Как установили исследователи, 30% респондентов с помощью дохода гасят кредиты и возвращают долги. 27% опрошенных откладывают средства или большую часть полученной суммы. Из них 61% копят на колледж для детей или свою пенсию, 21% оставляют деньги на непредвиденные расходы, в том числе медицинские, 12% - покупку оборудования или расходы на отопление, 7% - откладывают на путешествия или благотворительность.

Как считают исследователи, больше всего от системы выигрывают женщины без высшего образования, женщины с семейным бюджетом менее $50 тыс. в год, незамужние, матери-одиночки и представительницы коренных народов.

Согласно докладу "Дивиденды Постоянного фонда Аляски и бедность" Института социально-экономических исследований при Университете Аляски в Анкоридже 2016 года, за последние 11 лет без выплат 28% представителей коренных народов в селах могли опуститься ниже черты бедности. В целом благодаря выплатам за последние пять лет (с 2011 по 2015 годы) уровень бедности в штате снизился на 2,3%.

Безусловный базовый доход широко обсуждается в мире. С 2016 года некоммерческая организация GiveDirectly направляет жителям кенийских деревень по $22 в месяц. Как передает The New York Times, за год в селах снизился уровень домашнего насилия, улучшились питание и психическое здоровье жителей. Как надеются кенийцы, 12-летняя программа поможет им преодолеть бедность. Экспериментальные проекты запустили в Намибии, Индии, Уганде, Либерии и Ливане.

Согласно подсчетам старшего научного сотрудника программы "Глобальная экономика и развитие" в аналитическом центре Брукингского института, старшего советника Фонда ООН Джона Макартура, 66 развивающихся стран могут ликвидировать нищету за счет безусловного дохода. Система может помочь вызволить из крайней нужды 185 млн человек, в том числе 100 млн жителей Индии, 17 млн - Индонезии, 9 млн - Бразилии.

"Не существует "серебряных пуль" в борьбе с крайней нищетой, но прямые денежные выплаты показали себя мощным оружием. Все больше стран могут ввести их за свой собственный счет", - считает Макартур. По подсчетам специалиста, введение дохода обойдется странам в 1% ВВП.

Ликвидация нищеты - одна из целей ООН по устойчивому развитию мира до 2030 года. Согласно данным платформы World Poverty Clock (в режиме реального времени подсчитывает число людей, которые находятся за чертой бедностью), более 647 млн людей в мире живут в нищете.

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