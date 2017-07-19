Эксперты назвали загрязнение воздуха курением 21-го века

Эксперты Научно-исследовательского института государственно-муниципального управления (IPPR, Великобритания) назвали загрязнение воздуха курением 21-го века, сообщает газета Independent.

Заболевания и их осложнения, связанные с низким качеством воздуха, ежегодно уносят жизни около 40 тыс. жителей Великобритании, подсчитали в IPPR. Наибольшей опасности подвергаются дети, пожилые и люди, страдающие заболеваниями дыхательных путей. Оксид серы, двуокись азота и твердые частицы, попадающие в воздух при сгорании ископаемого топлива, вызывают воспаление слизистой оболочки легких и ослабляют устойчивость к легочным заболеваниям.

"Это как табак 21-го века, и причина каждой смерти, которую можно было предотвратить, - это бездействие со стороны правительства", - считает эксперт IPPR Даррен Бакстер.

По его мнению, британскому министру экологии Майклу Гоуву следует подойти к вопросу так же серьезно, как в 1960-х годах правительство подошло к борьбе с курением, когда стала ясна степень его опасности.

В течение ближайших недель Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства собирается опубликовать третий вариант плана по улучшению качества воздуха, который должен привести его в соответствие санитарным нормам. Два предыдущих плана были раскритикованы экологическими движениями.

"Потенциальные социоэкономические и экологические выгоды от более чистой и эффективной транспортной системы огромны", - подчеркивается в докладе. Вместе с тем, авторы отмечают, что по внедрению гибридного, электрического и водородного транспорта Великобритания начала отставать от других стран, в частности, от Германии.

"У нас должны быть зоны с чистым воздухом, запрет на дизельное топливо и широкое распространение электрокаров", - заявил Бакстер.

Эксперт добавил, что особые опасения вызывает ситуация в Лондоне, однако вредное воздействие от выбросов транспорта затрагивает и региональные города. В некоторых, например, графстве Мерсисайд или агломерации Тиссайд, максимально допустимый уровень загрязнения превышен на 150%.

Ситуация в мире

Среди лидеров по уровню загрязнения воздуха находится Индия. Более миллиона жителей страны ежегодно умирает из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха; в среднем это два человека каждую минуту. В связи с тяжелой экологической ситуацией страна планирует полную электрификацию общественного транспорта к 2032 году.

D нескольких городах Индии 6 ноября 2016 года был объявлен режим ЧС из-за опасных уровней загрязнения: только в столице страны Дели концентрация загрязняющих частиц увеличилась в 16 раз. Самая опасная ситуация сложилась в городе Нью-Дели, который на несколько дней накрыло густым облаком смога. Эколог Виджай Коул из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии уверен, что в ноябре текущего года катастрофа может повториться.

Изучив спутниковые снимки NASA, одной из главных причин смога, наряду с выбросами транспорта и пожарами от массового запуска фейерверков во время индийского праздника Дивали, ученый назвал сельскохозяйственные палы. После уборки урожая крестьяне сжигают рисовую солому и сорняки, готовя поля к следующему посеву. Эти факторы наложились на низкую скорость ветра, связанную с сезонной переменой погоды.

"У индийских властей и жителей Дели осталось четыре месяца для того, чтобы принять меры. Чтобы защитить город от новой катастрофы, в ноябре потребуется строго ограничить сельскохозяйственный пал, использование фейерверков и крупное строительство", - пишет он в колонке для издания the Conversation, поясняя, что в некоторых странах выжигание рисовой соломы запрещено.

Об угрожающих масштабах загрязнения в Индии "+1" рассказал эксперт по химической безопасности ООН Валерий Петросян: "Более двух тысяч лет назад индийцы поставили в центре Дели колонну из нержавеющей стали. Две тысячи лет с ней ничего не происходило. Но как только Дели наполнился автомобилями - воздух наполнился оксидами азота и серы. Колонну стали поливать кислотные дожди, и она разрушилась за двадцать лет".

По словам ученого, массовое использование двигателей внутреннего сгорания приводит не только к легочным заболеваниям, но и к гипоксии мозга, тормозящей умственную и физическую деятельность человека и приводящей к отмиранию клеток.

"Кислорода достаточно в трех местах - на море, в горах и в лесу. Там его содержание в воздухе достигает 22%, в городах оно падает до 19%, а там, где наблюдается смог, - еще ниже: человек в таких условиях плохо думает, плохо двигается. Автомобиль, чтобы работать, сжигает бензин. Я посчитал, что в среднем одна молекула бензина забирает из воздуха 14 молекул кислорода. Поэтому безопаснее ездить на метане, потому что на сгорание молекулы метана тратится одна молекула кислорода. Но лучшее решение, на мой взгляд, - это электрокары".

Материал предоставлен проектом "+1".