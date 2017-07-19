Засуха в южной Европе может привести к крупнейшему за 20 лет неурожаю

Урожай зерновых в Италии и в некоторых частях Испании может сократиться до рекордного за 20 лет уровня из-за засухи. Под угрозой также могут оказаться местные культуры, в том числе оливки и миндаль. Особенно сильно пострадала испанская автономная область Кастилия-Леон - крупнейший регион выращивания зерновых в Испании. Потери урожая здесь оцениваются примерно в 60-70%. Об этом сообщает Reuters.

Испания и Италия входят в число ведущих мировых производителей оливкового масла. В результате засухи производство снизится в обеих странах, особенно сильным снижение будет в Италии, где засуха стала последним критичным фактором для урожая оливок. В последние годы оливковые плантации страдали от нашествия насекомых и бактериальных заболеваний. Международный совет по оливкам (IOC) оценил возможное сокращение урожая на 60%.

По подсчетам сельскохозяйственной ассоциации Италии Coldiretti, засуха может стоить фермерам страны более €1 млрд.

Евросоюз является самым крупным экспортером пшеницы, при этом Испания и Италия полагаются на импорт из таких стран, как Франция, Великобритания и Украина. Засуха привела к тому, что фьючерсы на пшеницу на бирже в Евросоюзе выросли примерно на 6% с начала июня, несмотря на то, что прогнозы увеличения урожая во Франции должны были cдержать рост цен и обеспечить достаточное количество запасов во всем торговом блоке.

Засуха влияет на все сельскохозяйственные культуры в Испании, в том числе те, которые выращиваются в теплицах, заявил Reuters аналитик Ассоциации молодых фермеров Испании (Spanish young farmers' association) Хосе Угаррио. Это связано со снижением доступности воды для полива.

"Когда в начале весны не было дождя, мы поняли, что ситуация уже не изменится", - рассказал изданию итальянский фермер Аттилио Токки, выращивающий пшеницу дурум и имеющий молочное хозяйство в полутора километрах от тосканского побережья. По словам Токки, ему пришлось установить на ферме вентиляторы для коров, которые страдали от жары.

"Этот год был не плохим, он был катастрофичным. Я не помню подобного года с 1992-го, когда я был маленьким ребенком", - рассказал агентству выращивающий зерно фермер Джоакин Антонио Пино из муниципалитета Синлабахос в Испании. Он добавил, что на многих полях он не собирал урожай, так как доходы не смогли бы покрыть зарплату работников.

Reuters отмечает, что ученые верят в долгосрочное повышение температуры, которое угрожает жизнеспособности сельского хозяйства в регионе. Это связано с антропогенным изменением климата.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН пришла к выводу, что к концу этого столетия средняя температура во всем мире повысится на 1-2 градуса по сравнению с уровнем 1990 года и на 1,5-2,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой.

В то же время ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений и Института атмосферной и климатической науки в Цюрихе доказали, что потепления даже на полградуса достаточно, чтобы увеличить вспышки сильной жары или сильных дождей в разных частях планеты.

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