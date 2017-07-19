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Инженеры смогут улучшить санитарию в Бангладеш

Социальная ответственность
19 июля, 20:59 UTC+3

Ученые совершенствуют систему канализационных стоков

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© РixabayAntranias

Специалисты кафедры архитектуры и гражданского строительства в Университете Бат (Великобритания) совместно с инженерной фирмой Buro Happold (BH) разработали технологию, которая позволит определить время, необходимое, чтобы обезвредить отходы в системах стоков и улучшить санитарию в Бангладеш. Проект реализуется по просьбе регионального отделения благотворительной организации WaterAid (помогает улучшить качество воды в мире) в Бангладеш и финансируется государственным Исследовательским советом по инженерным и физическим наукам (EPSRC) Великобритании. Об этом сообщает издание The Conversation.

Система обезвоживания - один из самых дешевых способов утилизации отходов, в том числе туалетных стоков. Осушающие приспособления представляют собой открытые лагуны, куда сливаются отходы. Постепенно солнце испаряет воду и убивает содержащиеся в стоках вредоносные бактерии. Высушенный остаток компостируется и используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения.

"Цель исследования - разобраться в процессе обезвоживания стоков и определить, за какое время отходы в лагунах становятся безопасны для окружающей среды", - объяснила автор идеи специалист в области управления фекальными отходами Наоми Диринг. Для этого исследователям потребовалось воспроизвести человеческие фекалии. Как пояснила исследователь, симулятор позволит проводить безопасные испытания в лаборатории.

Специалисты усовершенствовали наработки группы исследователей загрязнений (Pollution Research Group) Университета Квазулу-Натал в Южно-Африканской Республике и Исследовательского центра NASA имени Эймса (NASA's Ames Research Center). В состав итогового продукта вошли конопля, измельченные ткани, арахисовое масло, пивоваренные дрожжи, фосфат кальция, вода, шелуха подорожника и полиэтиленгликоль, который удерживает воду.

Поиск простых и эффективных способов обработки отходов в регионах, где отсутствует канализация, - одна из задач в рамках стратегии устойчивого развития мира до 2030 года. По данным ООН, у 2,4 млрд человек нет туалетов или оборудованных выгребных ям. Люди очищают отхожие места вручную. Часть отходов сбрасывается в воду без предварительной обработки. В результате - 1,8 млрд человек пьют воду, загрязненную фекалиями.

По данным ООН, ежедневно около тысячи детей умирают от диареи, вызванной проблемами в сфере водоснабжения и санитарии. По оценкам специалистов, вложения в санитарию позволят государствам сократить расходы на здравоохранение, повысить продолжительность жизни и производительность населения, а также увеличить национальные доходы.

Материал предоставлен проектом "+1".

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