Чужеродные растения могут восполнить утрату местных видов

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Инвазивные виды (переселенные, несвойственные для данной территории) могут восполнить утрату местных растений в прибрежных зонах. К таким выводам пришли специалисты Университета Дьюка и Университета Северной Каролины в Уилмингтоне. Об этом сообщает издание Phys.org.
Результаты были получены в ходе исследований водорослей грацилярии (Gracilaria vermiculophylla), которая растет в лагунах Северной Атлантики. Водоросли попали в США случайно, вместе с поставляемыми из Японии гигантскими устрицами (Crassostrea gigas). Результаты исследования опубликованы в журнале Национальной академии наук США (PNAS).
Исследователи надеются, что результаты работы изменят отношение экологов к инвазивным видам. "Защитники окружающей среды вкладывают миллионы долларов в программы по уничтожению инвазивных видов. Но что если некоторые из этих видов приносят пользу местному биоразнообразию?", - задался вопросом профессор в области сохранения морских экосистем в из Университета Дьюка Брайн Силлиман.
Аспирант в Университете Северной Каролины в Уилмингтоне Аарон Рамус отметил, что прибрежные экосистемы исчезают. "Наше исследование показывает, что лучше иметь завезенную флору, нежели никакую", - сказал он.
Рамус и Силлиман наблюдали за грацилярией 10 месяцев в 48 прибрежных зонах Северной Каролины и установили, что растение способно стабилизировать почвы, предупреждать размывы, защищать берега от наводнений, поддерживать местное биоразнообразие и выполнять другие важные функции, которые обычно осуществляют растения местных прибрежных экосистем.
По данным ООН, от биоразнообразия морских и прибрежных районов зависит жизнедеятельность более 3 млрд человек. Данные виды экосистем считаются наиболее уязвимыми. Согласно данным инициативы Blue Carbon Initiative Программы ООН по окружающей среде (UNEP), ежегодно площадь прибрежной и морской растительности сокращается на 340-980 тыс. га. Территории мангровых зарослей (произрастают на морских побережьях и в устьях рек) за последние 50 лет сократилась вполовину, а водорослей - на треть.
Материал предоставлен проектом "+1".