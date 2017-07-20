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В мире образовалось 6,3 млрд тонн пластиковых отходов

Социальная ответственность
20 июля, 19:21 UTC+3

Специалисты впервые проанализировали жизненный цикл всех пластмасс, созданных с 1950 года, когда началось массовое производство синтетических материалов

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Материал из 1 страницы
© Flickr/Ed Bierman

Более 8 млрд тонн пластика произвело человечество с 1950 по 2015 годы, половину объема - за последние 13 лет. 6,3 млрд тонн от этого объема считается пластиковыми отходами. Такие данные получили специалисты Школы экологии и менеджмента Брена при Калифорнийском университете, Инженерного колледжа в Университете Джорджии, некоммерческой образовательной организации Sea Education Association. Об исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, сообщает Phys.org.

Профессор Школы экологии и менеджмента Брена Роланд Гайер, профессор инженерных наук в Университете Джорджии Дженна Джамбек и профессор океанографии Кара Ло собрали статистику по пластиковым смолам, волокнам и примесям.

Исследователи установили, что производство пластика выросло с 2 млн тонн в 1950 году до 400 млн тонн в 2015 году, превзойдя по объемам производство других искусственные материалы. Исключение составили сталь и цемент. Однако, как отмечают исследователи, последние используются в строительстве и будут приносить пользу не одно десятилетие.

"С пластиком другая история. Половина пластика превращается в отходы через максимум четыре года использования", - отметил ведущий автор исследования Роланд Гайер.

"Большая часть пластика не разлагается в окружающей среде. Пластиковые отходы остаются с нами на сотни, тысячи лет", - добавила Джамбек. По подсчетам специалистов, большая часть (79%) произведенного с 1950 годов пластика оказалась на свалках. Лишь 9% материала переработали и 12% - сожгли. По прогнозам экспертов, к середине века на полигонах окажутся 12 млрд тонн пластика.

Специалисты полагают, что исследование поможет властям усовершенствовать системы управления материалом. "Вы не можете управлять тем, что не подсчитано. Мы полагаем, что разговоры станут более обоснованными с данными цифрами", - пояснил Гайяр. Специалисты подчеркивают, что не призывают отказаться от материала. По словам Кары Ло, производителям и потребителям необходимо пересмотреть отношение к переработке пластмасс и использовать материал там, где он необходим.

Материал предоставлен проектом "+1".

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