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Власти штата Орегон вводят акцизный налог на велосипеды

Социальная ответственность
20 июля, 19:35 UTC+3

К стоимости транспортных средств прибавится сбор в $15

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/4598242

Законодательное собрание штата Орегон одобрило пакет транспортных законов, частью которого является введение акцизного налога на велосипеды. Двухколесный транспорт стоимостью более 200$ и диаметром колес более 66 см будет облагаться фиксированным сбором в размере 15$, сообщает газета The Washington Post.

Члены Демократической партии штата, выступившие инициаторами, заявили, что деньги пойдут на финансирование проектов, направленных на улучшение инфраструктуры для велосипедистов и пешеходов.

Велосипедный налог прибавит в казну штата порядка $1,2 млн ежегодно. Если губернатор штата Орегон, демократ, Кейт Браун подпишет документ, закон вступит в силу в следующем году.

Инициативу критикуют республиканцы, экологические активисты и велосипедисты штата. Основатель портала для велосипедистов в Орегоне BikePortland Джонатан Маус назвал акцизный сбор на двухколесный транспорт "беспрецедентным шагом в неправильном направлении".

"Мы облагаем налогом самый здоровый, недорогой и экологичный вид транспорта, когда-либо придуманный человечеством", - отметил Маус в интервью для газете The Washington Post.  

Председатель Республиканской партии штата Орегон Билл Курриер также обвинил губернатора штата в продвижении неэкологичной политики. Он заявил, что "партия Брауна одержима поиском новых инновационных способов получения денег из карманов налогоплательщиков Орегона". 

Сторонники велосипедного сбора отмечают, что в Орегоне отсутствует налог с продаж. Это значит, что покупатели будут платить пошлину за двухколесный транспорт только один раз. В штате действует подоходный налог, который взимается по прогрессивным ставкам посредством налоговых категорий. 

Велосипед в Орегоне пользуется большой популярностью. В 2016 году крупнейший город штата Портленд занял третье место в рейтинге самых дружелюбных к велосипедистам городов в США, подготовленный журналом Bicycling. 

По данным журнала, более 7% жителей города отдают предпочтение велосипедам. В рейтинге Портленд опередили лишь Чикаго и Сан-Франциско. Они заняли первое и второе места соответственно. 

США станет первой в мире страной, где появится налог на велосипед. В этом смысле власти Орегона идут нестандартным путем. Как правило, дополнительные деньги в казну на велосипедную инстаруструктуру привлекаются обратным способом - через подъем сборов для водителей автомобилей. Таким образом, во-первых, стимулируется использование жителями общественного транспорта. Во-вторых, появляются дополнительные деньги на развитие велоинфраструктуры. По подсчетам Института транспортной политики штата Виктория, замена поездки на автомобиле на поездку на велосипеде позволяет сэкономить $1,7 на каждый километр.

Материал предоставлен проектом "+1".

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