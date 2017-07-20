Бренды стремятся сделать цены на экологичную одежду конкурентоспособными

Около 38% потребителей положительно реагируют на экологически чистые товары и готовы платить за них в среднем на 3% больше. При этом цены на экологичную продукцию должны оставаться конкурентоспособными по сравнению с предметами одежды, которые не подлежат переработке. К такому выводу пришла исследовательская группа America’s Research Group, сообщает портал The Environmental Leader.

Покупатели готовы отдавать немного больше денег за товары, а особенно одежду, если они знают, что она экологически безопасна, отметили в America’s Research Group,

В мае аналитики пищевой компании Unilever представили результаты исследований рынка в пяти странах, которые показали, что треть взрослых потребителей выбирают бренды, которые, по их мнению, производят продукцию с учетом экологических требований и норм. Крупные розничные сети, такие как J.C.Penney, H&M и Target, все чаще учитывают принципы устойчивого развития, создавая одежду, изготовленную из переработанных тканей.

Бренд J.C.Penney планирует представить три модели джинсов, изготовленных на 20% из полиэстера, полученного из переработанных пластиковых бутылок. "Стоимость важна для клиента J.C.Penney. Мы знали, что джинсы должны быть доступными", - заявила представительница компании Сара Холланд. Джинсы будут стоить от $36 до $42 за пару.

Бренд H&M начал продажу джинсовых изделий из переработанного хлопка еще несколько лет назад. Магазины этой марки предлагают такие джинсы по цене от $29,99 до $49,99.

Десятки модных брендов, которые начали выпускать одежду из переработанных материалов, сотрудничают с компанией Repreve. Она занимается изготовлением продукции по запатентованной технологии из таких материалов, как, например, пластиковые бутылки. Среди партнеров компании такие бренды, как Roxy, Active Wear, Target и многие другие.

Как сообщила старший вице-президент Target по дизайну и развитию Джули Гуггемос (Julie Guggemos), с июля 2016 года по апрель 2017 года компания с помощью технологии Repreve переработала для изготовления одежды почти 250 млн бутылок.

Производство одежды

Количество одежды, изготовленной с учетом экологических требований и из переработанных материалов, растет, хотя переработка материалов для изготовления новой одежды может обходиться дороже, чем традиционные процессы производства волокон. При этом стремление к более низким ценам на одежду оказывает пагубное воздействие на работников швейных цехов брендов, расположенных в развивающихся странах.

"Глобализация означает, что производство товаров отдается странам с недорогой экономикой, особенно тем, где стараются сохранить низкие зарплаты", - такое заявление в документальном фильме "Реальная цена моды", выпущенном в 2015 году, сделал Джон Хиллари, бывший исполнительный директор благотворительной организации War on Want, занимающейся проблемами неравенства.

По его словам, фабрики по производству одежды поставлены в безвыходную ситуацию, при которой они не могут повышать цену на изготовление одежды для мировых брендов из-за риска потерять заказы.

В 2013 году в пригороде столицы Бангладеш Дакки обрушилось восьмиэтажное здание, где располагались четыре фабрики по пошиву одежды. По официальным данным, в результате обрушения здания погибли 1130 человек, более 2500 получили травмы. СМИ назвали случившееся "одной из крупнейших трагедий на производстве в мире". Следствие установило, что здание было построено с нарушениями условий безопасности, а в здании появились трещины от вибраций швейных машин и мощных генераторов, установленных с нарушением правил. Рабочие заметили начавшееся разрушение накануне, однако их принудили вернуться на свои места.

Компания по производству одежды Levi Strauss&Co в мае объявила о выделении гранта в $350 тыс. для исследователей, которые будут работать над созданием более устойчивой швейной промышленности. Финансирование будет направлено на поиск новых подходов и инноваций в цепочке поставок одежды.

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