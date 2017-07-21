Виртуальная реальность может стать новым обезболивающим

Виртуальные игры снимают боли у тяжелобольных пациентов и могут стать частью традиционной терапии. К таким выводам пришли специалисты медицинского центра Седарс-Синай (Hospital Cedars-Sinai) в Лос-Анджелесе. Результаты исследования опубликованы в Журнале медицинских интернет-исследований (JMIR). Об этом сообщает Bloomberg.

Исследователи провели эксперименты с сотней пациентов с хроническими болями. Медики разделили участников на две группы. Одна половина пациентов на протяжении 15 минут играла в виртуальную игру Pain RelieVR, в которой нужно было стрелять шариками по движущимся объектам, другая - смотрела расслабляющие видео с видами природы. В первой группе легче стало 65% участников, во второй - 40%. Подобные результаты показывают и другие исследования. Согласно работе "Виртуальная реальность и управление болью: текущие тенденции и будущие направления" (Virtual reality and pain management: current trends and future directions) Главного центра клинических исследований при детской больнице Лос-Анджелеса, виртуальные игры способны унять боль, успокоить пациента, отвлечь от мыслей о медицинских процедурах.

По данным лаборатории фотоники Вашингтонского университета, первую виртуальную игру с целью снизить боли у пациентов разработали в 1996 году специалисты лаборатории инноваций в области здравоохранения Вашингтонского университета и регионального ожогового центра Harborview Burn Center в округе Кинг штата Вашингтон. Игра "Снежный мир" используется уже более 20 лет, чтобы снять боль у людей с тяжелыми ожогами. Пациенты попадают в белое заснеженное пространство и кидают снежки в снеговика.

По словам специалистов, боль во многом связана с психикой - один и тот же сигнал тела человек может воспринять по-разному. Во время перевязок, промывании ран пациенты фокусируются на боли.

Как надеются специалисты, со временем игры с поддержкой виртуальной реальности смогут заменить опиоды, которые часто вызывают зависимость у пациентов. По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, в 2015 году расстройства психики зафиксировали у 2 млн людей, которые принимали опиоиды по рекомендации врача. Всего 12,5 млн жителей США злоупотребляли этими веществами. 33 тыс. человек умерли от передозировки опиоидами.

Всего в мире, по данным ВОЗ, 15 млн человек страдают от опиоидной зависимости. Ежегодно 69 тыс. человек умирают от передозировки. Большинство употребляет героин. Однако все чаще зависимыми становятся люди, которым опиоиды назначены.

Проекты виртуальной реальности используются в других областях медицины: в лечении фобий, посттравматического стресса. Специалисты Томского политехнического университета и Сибирского государственного медицинского университета на основе технологии виртуальной реальности разрабатывают систему ранней диагностики рассеянного склероза, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и других медленно прогрессирующих заболеваний нервной системы. Испытуемого погружают в виртуальную среду, меняют наклон поверхности и фиксируют положение. По словам медиков, человек с не диагностированным заболеванием теряет равновесие. Техническую часть проекта планируется завершить в 2017 году.

Материал предоставлен проектом "+1".