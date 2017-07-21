От ожирения в России страдают 20% детей

Около 20% российских детей страдают от ожирения. Число подростков с избыточной массой тела удвоилось за последние 15 лет. Такие цифры озвучили участники медицинской конференции "Комплексный подход к борьбе с ожирением у детей и взрослых", которая состоялась в Суздале в начале июля при поддержке Фонда развития филантропии "КАФ".

Среди основных причин ожирения эксперты назвали отсутствие физической нагрузки и культуры питания дома, а также популярность фаст-фуда (блюда быстрого питания). "Если говорить о культуре питания в целом, то недостаток времени (и, следовательно, питание вне дома) - основная причина неправильного питания. Полуфабрикаты и промышленные сладости требуют больших финансовых затрат и при неумеренном употреблении могут привести к лишнему весу", - сказала руководитель программы "Альфа-Эндо" фонда "КАФ" Анна Карпушкина.

По мнению специалистов, прививать детям принципы здорового образа жизни - задача родителей. "Культура питания в семье формирует отношение и пристрастия к еде. Ребенка можно и нужно учить правильно питаться, прежде всего личным примером. Необходимо минимизировать походы в заведения быстрого питания, привлекать ребенка к совместному приготовлению обеда или ужина, накрывать вместе на стол, красиво украшать готовые блюда, поддерживать традиции семейных трапез", - отметила Карпушкина.

По данным специалистов, в половине российских семей нет традиции совместных ужинов. Регулярно завтракают чуть более половины подростков.

Уроки здорового образа жизни

Эксперты также находят необходимым проводить уроки правильного питания и увеличивать часы занятий физкультурой в учебных заведениях. Фонд "КАФ", в частности, с 2007 года реализует программу "Будь Здоров!" в школах Ленинградской, Владимирской, Новгородской, Новосибирской областей. Школьники знакомятся с основами правильного питания и полезными свойствами различных продуктов. Под руководством учителей ученики разбивают мини-огороды, готовят полезную еду, устраивают кулинарные мастер-классы и соревнования, занимаются спортом.

"Результаты в активных регионах очень радуют. Вкусовые пристрастия школьников меняются в лучшую сторону, они проводят больше времени на свежем воздухе, едят больше фруктов и овощей. Кроме того, у нас есть большое количество положительных отзывов от родителей. Дети больше времени проводят вместе в неформальной обстановке. Образуются очень дружные классы. Дружат целыми семьями", - рассказала руководитель группы развития фонда "КАФ" Марина Мухина.

Специалисты подчеркнули необходимость профилактики ожирения. "Волшебной таблетки от ожирения пока что не придумали, и, скорее всего, в ближайшее время этого не случится. В борьбе с лишним весом большую роль играет вклад самого человека: осознание проблемы и изменение образа жизни", - отметили в фонде. По словам заместителя директора ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", главного диетолога департамента здравоохранения города Москвы Антонины Стародубовой, чтобы поддерживать нормальный индекс тела, человеку достаточно соблюдать принципы здорового питания, заниматься спортом, спать не менее восьми часов в день, сидеть за компьютером не более двух часов в сутки, доброжелательно общаться в семье, проводить семейные трапезы, совместно готовить.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2014 году у 41 млн детей до пяти лет во всем мире зафиксировали избыточный вес или ожирение. Детское ожирение повышает вероятность преждевременной смерти и инвалидности в зрелом возрасте. Ребенок с ожирением чаще страдает одышкой, склонен к психологическим расстройствам, гипертонии, сердечно-сосудистым заболеваниям.

О фонде

Российская некоммерческая организация Фонд поддержки и развития филантропии (благотворительности) "КАФ" существует с 2012 года. Организация консультирует крупных частных и корпоративных доноров, совершенствует механизмы жертвования средств, проводит тематические исследования, реализует более 20 благотворительных программ ежегодно, выделяет гранты полезным гражданским инициативам.

В 2014-2015 годах грантовый фонд организации составил более 437 млн рублей, в 2015-2016 годах - 266 млн рублей.

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