ФБР предупреждает о небезопасности "умных" игрушек

Россияне Бондарь и Минибаев вышли в финал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду с вышкиСпорт 21 июля, 18:28
Дворкович удивился, что экипировщиком сборной РФ стала компания без опыта подобной работыСпорт 21 июля, 18:18
Российская рапиристка Дериглазова вышла в полуфинал чемпионата мираСпорт 21 июля, 18:15
"Скаски" Атласова, или Как казак ходил за данью, а вернулся с КамчаткойВ стране 21 июля, 18:09
Экологи Великобритании выступают против интенсивного животноводстваСоциальная ответственность 21 июля, 18:01
Следствие просит суд отпустить математика Богатова из СИЗО под домашний арестПроисшествия 21 июля, 17:58
Российский саблист Ибрагимов вышел в полуфинал чемпионата мира по фехтованиюСпорт 21 июля, 17:50
Российская рапиристка Дериглазова вышла в 1/4 финала чемпионата мираСпорт 21 июля, 17:49
ФБР предупреждает о небезопасности "умных" игрушекСоциальная ответственность 21 июля, 17:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В разгар летних каникул Федеральное бюро расследований США выпустило официальное cообщение, в котором предупреждает родителей о потенциальной опасности игрушек, подключенных к интернету. Об этом сообщил сайт Digital Trends.
В частности, ведомство озабочено объемом частной информации, которая может быть "незапланированно раскрыта" во время обычного пользования такой игрушкой и сохранена в облачном сервисе. Обладая персональными сведениями о частных лицах, злоумышленники могут использовать их в целях подделки личности либо для того, чтобы войти в доверие к ребенку в преступных целях.
"Игрушки с микрофонами способны записывать разговоры в пределах чувствительности устройства. Имя ребенка, его школа, повседневные занятия, симпатии и антипатии могут быть раскрыты во время разговора ребенка с игрушкой или при записи звукового фона, который его окружают. Возможность записи личной информации и способность игрушки подключаться к интернету или другим устройствам вызывает беспокойство за сохранение тайны частной жизни и физической безопасности", - говорится в сообщении ФБР.
Сбор информации может также вестись сенсорами, отслеживающими движение, а также встроенными фото- и видеокамерами. Полученные данные могут попадать в интернет при подключении к частному или публичному Wi-Fi роутеру или смартфонам через устройство Bluetooth.
Для того, чтобы защитить частную жизнь детей, ФБР рекомендует проверить, есть ли у игрушки настройки безопасности, используют ли ее встроенные программы шифрование данных при передаче в облачный сервис. Также важно, выпускает ли производитель обновления для устранения ошибок защиты и есть ли у игрушки система аутентификации при подключении к мобильному устройству.
Нормы защиты данных в США устанавливает Закон о защите конфиденциальности детей в интернете, регулирующий деятельность онлайн-сервисов, которыми могут пользоваться дети до 13 лет.
При покупке ребенку "умной" игрушки ведомство советует родителям выяснить, как компания-производитель или третья сторона, отвечающая за хранение данных, использует полученную информацию, кто имеет к ней доступ и что может случиться, если во время кибератаки к ней будет открыт доступ.
Кроме того, родителям следует ограничить возможность подключения игрушек к интернету в общественных местах и следить за тем, чтобы устройства оставались выключенными, когда дети с ними не играют, особенно это касается игрушек со встроенными камерами и микрофонами.
Наглядной иллюстрацией последствий утечки личных данных с мобильных устройств стал скандал, разгоревшийся в августе и сентябре 2014 года, когда хакеру удалось проникнуть в облачное хранилище iCloud, принадлежащее компании - производителю смартфонов Apple, и обнародовать интимные фотографии более 100 знаменитостей - моделей, популярных певиц и кинозвезд.
Материал предоставлен проектом "+1".