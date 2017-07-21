ФБР предупреждает о небезопасности "умных" игрушек

В разгар летних каникул Федеральное бюро расследований США выпустило официальное cообщение, в котором предупреждает родителей о потенциальной опасности игрушек, подключенных к интернету. Об этом сообщил сайт Digital Trends.

В частности, ведомство озабочено объемом частной информации, которая может быть "незапланированно раскрыта" во время обычного пользования такой игрушкой и сохранена в облачном сервисе. Обладая персональными сведениями о частных лицах, злоумышленники могут использовать их в целях подделки личности либо для того, чтобы войти в доверие к ребенку в преступных целях.

"Игрушки с микрофонами способны записывать разговоры в пределах чувствительности устройства. Имя ребенка, его школа, повседневные занятия, симпатии и антипатии могут быть раскрыты во время разговора ребенка с игрушкой или при записи звукового фона, который его окружают. Возможность записи личной информации и способность игрушки подключаться к интернету или другим устройствам вызывает беспокойство за сохранение тайны частной жизни и физической безопасности", - говорится в сообщении ФБР.

Сбор информации может также вестись сенсорами, отслеживающими движение, а также встроенными фото- и видеокамерами. Полученные данные могут попадать в интернет при подключении к частному или публичному Wi-Fi роутеру или смартфонам через устройство Bluetooth.

Для того, чтобы защитить частную жизнь детей, ФБР рекомендует проверить, есть ли у игрушки настройки безопасности, используют ли ее встроенные программы шифрование данных при передаче в облачный сервис. Также важно, выпускает ли производитель обновления для устранения ошибок защиты и есть ли у игрушки система аутентификации при подключении к мобильному устройству.

Нормы защиты данных в США устанавливает Закон о защите конфиденциальности детей в интернете, регулирующий деятельность онлайн-сервисов, которыми могут пользоваться дети до 13 лет.

При покупке ребенку "умной" игрушки ведомство советует родителям выяснить, как компания-производитель или третья сторона, отвечающая за хранение данных, использует полученную информацию, кто имеет к ней доступ и что может случиться, если во время кибератаки к ней будет открыт доступ.

Кроме того, родителям следует ограничить возможность подключения игрушек к интернету в общественных местах и следить за тем, чтобы устройства оставались выключенными, когда дети с ними не играют, особенно это касается игрушек со встроенными камерами и микрофонами.

Наглядной иллюстрацией последствий утечки личных данных с мобильных устройств стал скандал, разгоревшийся в августе и сентябре 2014 года, когда хакеру удалось проникнуть в облачное хранилище iCloud, принадлежащее компании - производителю смартфонов Apple, и обнародовать интимные фотографии более 100 знаменитостей - моделей, популярных певиц и кинозвезд.

Материал предоставлен проектом "+1".