Экологи Великобритании выступают против интенсивного животноводства, отмечая негативную тенденцию к интенсивному сельскому хозяйству. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на совместное исследование с Бюро расследовательской журналистики.

"Существует тревожная тенденция к интенсивному сельскому хозяйству. Вывод животных с земель и перемещение их в убогие, бесчеловечные промышленные фермы не только жестоко по отношению к ним, но и оказывают долгосрочное воздействие на здоровье человека, дикую природу и планету", - заявила руководитель кампаний сообщества эко-активистов Compassion in World Farming Эмма Славински.

По словам эколога, содержание животных в клетках и сараях только на первый взгляд выглядит хорошей идеей, так как есть видимость экономии пространства. Однако в других местах задействованы огромные площади для выращивания корма.

Славински отметила что, в графстве Северный Йоркшир на "мегафермах" содержится самое большое количество свиней - более 220 тыс. - при этом животные не получают достаточного ухода и еды.

Всего Великобритании около 800 крупных животноводческих хозяйств. Почти в каждом графстве в Англии есть, по крайней мере, одна ферма, работающая в промышленных масштабах. Лишь 12 округов в Великобритании не имеют свиноферм или птицефабрик, животноводство на которых Агентство по охране окружающей среды Англии и Уэльса классифицирует как "интенсивное". Под этот критерий попадают фермы, на которых содержатся более чем 40 тыс. птиц, две тыс. свиней или 750 свиноматок.

Увеличение числа "мегаскотоферм", которые критики называют жестокими и ненужными, - часть процесса роста интенсивного животноводства, которое показало прирост на 26% за последние шесть лет. В графстве Херефордшир насчитывается более 16 млн животных, выведенных на фермах, в основном это птица. Таким образом, у ферм графства в 88 раз больше животных, чем самих жителей. В графствах Шропшир и Норфолк насчитывается более чем 15 млн и 12 млн животных соответственно.

Как отмечает The Guardian, процесс увеличения количества "мегаферм" в Великобритании шел незаметно, несмотря на их размеры и противоречия вокруг них. Отчасти потому, что многие фермеры расширяли существующие объекты, а не открывали новые. Их появление в некоторых случаях привлекало внимание из-за жалоб местных жителей на запахи, шум и потенциальное загрязнение или вспышки заболеваний. Протесты заявляли и защитники прав животных, которые утверждают, что фермерство в промышленных масштабах практически лишает скот доступа к свежему воздуху и препятствует естественному поведению животных.

В свою очередь защитники "мегаферм" утверждают, что распространение болезней, загрязнений и углеродный след могут быть сведены к минимуму, тогда как цены, которые предлагают такие хозяйства, более низкие, чем у мелких фермеров.

Британские активисты обращают внимание на то, что "мегафермы" заставляют более мелкие хозяйства уходить с рынка, приводит к захвату сельской местности представителями крупного агробизнеса.

Профессор ветеринарии из Бристольского университета Кристин Николь заявила, что размер фермы менее важен, чем качество ухода за животными. По ее словам, скот на небольших фермах может страдать от недостаточного ухода или плохих условий особенно зимой. "В целом есть веские доказательства того, что очень интенсивные формы животноводства препятствуют внутренним процессам, особенно комфортным движениям - потягиваниям, уходу за шерстью и размещению в гнездах", - сказала ученый.

Материал предоставлен проектом "+1".