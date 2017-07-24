Приложение для сохранения Черного моря заработало в России

В течение всего летнего сезона команда образовательного проекта для детей "Знаю.Люблю" будет работать на побережье Краснодарского края для презентации приложения Black Sea SaveBook. Программа представляет собой игру, которая позволяет жителям и туристам помогать экологам сохранять чистоту Черного моря. Об этом "+1" рассказали представители проекта.

В приложении пять уровней, на каждом нужно спасти редкое животное, следуя конкретным указаниям: собрать мусор, сфотографировать определенные виды растений и животных, которые считаются индикаторами чистой природы, понаблюдать за дельфинами. Все собранные данные через приложение поступают региональным координаторам для обработки.

Всем участникам начисляются баллы, необходимые для прохождения уровней. На основе данных от пользователей организаторы проекта создадут карту экологического состояния побережья, а самые активные игроки могут получить титул "Ангел-хранитель Черного моря" от ООН. Об этом "+1" рассказала руководитель проекта "Знаю.Люблю", кандидат географических наук Анна Булочникова.

По планам команды "Знаю.Люблю", подведение итогов первого этапа игры должно состояться в Сочи в Международный день Черного моря в конце октября 2017 года. Предполагается, что участниками акций проекта станут более 5 тыс. человек. Экологи также заключили соглашение с управлением по образованию и науке Сочи о передаче методики проведения подобных мероприятий педагогами и включении их в школьную программу с сентября 2017 года.

Приложение Black Sea SaveBook создано в рамках международного проекта EMBLAS-II, организованного Программой развития ООН и Европейской комиссией. Команда "Знаю.Люблю" создала приложение совместно с международной группой ученых и разработчиков. Причиной, которая побудила экологов запустить приложение, стало научное исследование участников проекта EMBLAS-II, в результате которого были обнаружены следы жизнедеятельности человека в самых разных частях моря, в том числе в глубоководных зонах.

В 2017 году регион столкнулся с массовой гибелью дельфинов. Всего на российском побережье Черного моря за месяц погибло более 200 особей. К проверке происшествия подключилась прокуратура. Как сообщил Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор Максим Черный, по одной из версий следствия причиной массовой гибели животных могла стать загрязненная вода. Выявление причины гибели дельфинов также является важной частью проекта. С помощью приложения Black Sea SaveBook ученые оперативно получают данные о местонахождении погибших животных.

Обобщение данных об экологических проблемах побережья, как рассказывают организаторы проекта "Знаю.Люблю", показало, что все загрязняющие вещества поступают с береговой линии моря, в связи с чем необходимы ее детальные исследования. Однако береговая линии моря составляет около 3,5 тыс. км.

"Естественно, у научного сообщества просто нет ресурсов для организации столь масштабных исследований. Поэтому было принято решение обратиться за помощью к жителям прибрежных стран, и вовлечь молодежь в процесс исследования и сохранения чистоты Черного моря", - рассказывают организаторы.

Анна Булочникова обращает внимание на то, что российское побережье Черного моря до сих пор остается самым чистым районом. "Сохранение этого состояния напрямую зависит от культуры и экологической грамотности людей, которые живут и отдыхают на побережье. Поэтому невероятно важно объяснять детям, как правильно себя вести, и приучать их к заботе о чистоте моря. Приложение Black Sea SaveBook позволяет сделать это в формате игры, дети с восторгом ее принимают и используют", - отметила эксперт.

О проекте

Образовательный проект "Знаю.Люблю" (выпускник программы Impact Hub Moscow) был запущен в ноябре 2015 года. Это инициатива молодых ученых, педагогов, путешественников, людей, которые много лет провели в экспедициях по России и хотят поделиться с детьми своими знаниями о природе, истории и культуре страны.

Проект стал победителем серии престижных конкурсов в сфере социального предпринимательства (например, Social Impact Award) и образования, провел 14 городских мероприятий, создал программы для детских городов "Мастерславль", ЮНЕСКО, ООН, Greenpeace Russia и другие. Участниками программ стали более 15 тыс. человек.

Материал предоставлен проектом "+1".