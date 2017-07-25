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Городские водохранилища в Роттердаме помогут избежать затоплений

Социальная ответственность
25 июля, 10:56 UTC+3

В городе разработали инновационные решения по адаптации к повышению уровня моря

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/fridzema

Второй по величине город в Нидерландах, Роттердам, может стать лидером в области "умных" решений в рамках стратегии по адаптации к изменению климата (Rotterdam Climate Change Adaptation Strategy). Власти создают специальные водохранилища, которые могли бы вобрать часть воды во время приливов или интенсивных дождей и предотвратить затопление города. Об этом сообщает The New York Times.

По словам мэра Роттердама Ахмеда Абуталеба, город расположен в одной из самых уязвимых частей Нидерландов. Большая часть территории находится ниже уровня моря. Вследстви изменения климата уровень моря повышается, и в городе ожидают учащение наводнений. Роттердаму также угрожают более интенсивные осадки. Они могут разрушить городскую инфраструктуру, снизить качество питьевой воды, погубить местную флору и фауну.

Роттердам защищают штормовой барьер Масланткеринг, расположенный между голландскими городами Хук-ван-Холланд и Маасслёйс (представляет собой ворота, которые закрываются в случае шторма), и дамбы. Однако плотин недостаточно, считают местные власти.

"Мы не можем просто строить более высокие дамбы. В конце концов, мы окружим себя 10-метровыми стенами", - пояснил старший советник правительства Гарольд ван Ваверен.

По словам главного эксперта по климату в администрации Роттерадама Арнода Моленаара, в городе необходимо улучшать дороги, дома, экстренные службы, канализационную систему. "Все начинается с мелочей: например, людям необходимо менять бетонные дорожки в садах, чтобы почва поглощала дождевую воду",- рассказал специалист.

Одним из наиболее эффективных решений стали городские водохранилища. Резервуары собирают воду при разливе рек или во время сильных ливней. Как правило, объекты выполняют несколько функций. Например, водохранилище Museumpark соседствует с автомобильной парковкой. В 2013 году в городе создали водную площадь Benthemplein. В хорошую погоду резервуар превращается в баскетбольную площадку со зрительскими трибунами. Вокруг водохранилища в районе Eendragtspolder площадью 9 га создали парковую зону с велосипедными маршрутами. На воде проводят соревнования по гребле и другие спортивные состязания. Дамбу Dakpark превратили в зеленую зону с торговым центром.

"Это пример того, что вы можете получить, если соедините управление наводнениями и совершенствование городских пространств", - отметил специалист по развитию городских крыш Пол ван Русмален (Paul van Roosmalen).

Как считают власти, такой подход не только улучшает защитную инфраструктуру города, но и делает его более привлекательным.

"Проектировать город с учетом водного менеджмента всегда было нашей первостепенной задачей. Нам удалось включить в повестку дня адаптацию к изменениям климата и в течение многих лет нам удавалось избегать крупных катастроф. Мы доказали, что улучшать городские пространства выгодно, показали ценность инвестиций в устойчивость", - отметил Моленаар.

Материал предоставлен проектом "+1".

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