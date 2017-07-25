Качество продуктов в Великобритании может упасть после выхода из ЕС

Поддержка качества продуктов находится под угрозой в Великобритании из-за Brexit, говорится в отчете подкомитета ЕС по энергетике и окружающей среде при Палате лордов. Стандарты британских производителей могут быть подвергнуты давлению со стороны других стран, которые обеспечат приток дешевых и менее качественных продуктов в рамках новых торговых сделок. О складывающейся ситуации в стране сообщила газета The Guardian.

Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что после Brexit Великобритания может начать импорт обработанной хлором курятины из США. Америка является одним из крупнейших экспортеров куриного мяса. Однако его ввоз в Великобританию был запрещен на протяжении 20 лет в соответствии с торговыми правилами ЕС.

Сейчас Фокс находится в США на встрече с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Переговоры также коснутся сделок по импорту генно-модифицированных овощей.

По данным The Guardian, британские стандарты в сфере благосостояния животноводства и выращивания сельскохозяйственных культур - одни из самых высоких в мире. Однако ситуация может измениться и станет подталкивать британских фермеров принять участие в так называемой "гонке на дне стандартов продуктов питания", говорится в отчете Палаты лордов.

"Желание правительства Великобритании стать мировым лидером в свободной торговле может быть несовместимо со стремлением поддерживать высокие стандарты животноводства и сельского хозяйства", - подчеркивается в документе.

В рейтинге Евростата по ценам на продукты питания Великобритания занимает девятое место. Дороже всего еда обходится в Швейцарии и Скандинавских странах. В исследовании, опубликованном в январе 2017 года в научном журнале "Интерфейс Королевского Общества", говорится, что Великобритания импортирует порядка 50% продуктов питания. При этом, по данным Национального союза фермеров Великобритании, страна способна производить лишь 62% продуктов, необходимых для того, чтобы накормить страну.

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