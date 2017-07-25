Восстановление земель позволит островным государствам избежать затопления

Восстановление земель (фактически - достраивание существующих островов) может помочь жителям низменностей, прибрежных территорий и малых островных государств, страдающих от затоплений, сохранить свои места жительства. Об этом написали ученые из Наньянского технологического университета (Сингапур) Винсент Мак и Кристофер Лим в статье для журнала The Conversation.

Исследователи рассказали о деятельности Китая в Южно-Китайском море, в результате которой мелкие острова превращаются в значительные земельные массивы.

Получив в ходе территориального спора между шестью государствами восемь полузатопленных и затопленных рифов (архипелаг Спратли), Китай с 2014 года ведет в регионе активное строительство. Так, риф Суби до начала строительных работ полностью уходил под воду во время прилива. Сейчас на его территории, согласно анализу спутниковых данных, приведенных разведкой США, размещается взлетно-посадочная полоса. На рифе Гейвен с 2014 года воссоздано не менее 115 тыс. кв. м новой суши. Грунт для строительства островов собирается с морского дна землечерпалками и насыпаются на основу, которую составляет коралловый риф или скальная порода уже существующего острова.

Авторы отмечают, что островное строительство могут не одобрить экологи, но при отсутствии единой глобальной климатической политики даже после вступления в силу Парижского соглашения это решение, которое может быть реализовано ООН и многонациональными банками развития.

Мак и Лим в своей статье предлагают создать фонд, из которого будут финансироваться работы по восстановлению земель и строительство штормовых барьеров, подобных Масланткерингу в Нидерландах. Такие сложные и дорогостоящие проекты потребуют финансового и технологического участия более крупных стран, которым также угрожает подъем уровня моря - Китая, Японии, Нидерландов.

Подобные проекты, по мнению авторов, могут стать основой для дальнейшего сотрудничества в связанных с морем областях, таких как аквакультура (выращивание водных организмов в естественных и искусственных водоемах, а также специально созданных морских плантаций) и возобновляемая энергетика (плавучие солнечные и приливные электростанции). Восстановленные земли могут использоваться для устойчивого сельского хозяйства, а воссозданные морские экосистемы - производить вещества для дальнейшего применения в фармакологии.

Последствия глобального потепления

Наиболее заметными последствиями глобального потепления являются непредсказуемые изменения погодного режима, таяние полярных льдов и повышение уровня моря. Самыми уязвимыми к повышению уровня Мирового океана оказываются жители низменностей, прибрежных территорий и малых островных государств. Чтобы не погибнуть от наводнений, местные жители вынуждены переселяться.

Исследователи ссылаются на январский прогноз Управления океанических и атмосферных исследований (NOAA, США), согласно которому повышение уровня мирового океана к 2100 году составит от 0,3 до 2,5 метров (предыдущий максимальный уровень, предсказанный учеными, составлял 2 м). Гигантский айсберг, отколовшийся от Антарктиды в июле, поднял новую волну внимания к данной проблеме.

Еще в 1990 для противостояния угрозе затопления был создан Альянс малых островных государств, в который входят 19 стран, расположенных в Атлантическом океане, четыре - в Индийском, 16 тихоокеанских стран и пять стран-наблюдателей.

Говоря об опасностях для государств Альянса, ученые приводят в качестве примера жителей полинезийского острова Тувалу, испытывающего недостаток пресной воды, которую вытесняет соленая. Кроме того, источники пресной воды на острове загрязнены канализационными стоками, и в ближайшее время эти трудности повлияют на сельское хозяйство - основной источник дохода для местных жителей.

По мере того, как повышается уровень моря, сокращается площадь пригодных для жизни земель. Некоторые малые острова могут исчезнуть с лица Земли. Риск нищеты и массовой миграции из малых островных государств, по оценке ученых, повышается с каждым годом, однако далеко не все государства за пределами Альянса готовы принимать у себя беженцев.

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