Закрытие бизнеса приводит к росту преступности в районе

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Доцент кафедры финансов и экономики бизнеса Школы бизнеса имени Гордона С. Маршала при университете Южной Калифорнии Том Чанг обнаружил, что в тех районах Лос-Анджелеса, где недавно закрылись рестораны или аптеки, уровень преступности вырос. Исследование опубликовано в американском научном журнале "Экономика городов". Об этом рассказал портал Phys.org.
"Это связано с пешеходами. Если бизнес функционирует, то на улице появляется больше людей-клиентов, что выступает сдерживающим фактором для некоторых видов преступлений", - пояснил Чанг.
Эксперт отметил что, результаты являются еще одним аргументом в пользу смешанного развития городов, когда жилые дома включают торговые площади под аренду.
Однако Чанг и его соавтор Мирелль Джейкобсон отметили, что аптеки и рестораны, продающие марихуану, напротив работают как "потенциальный магнит преступности".
Используя статистику отделения полиции Лос-Анджелеса, исследователи сравнили закрытие 417 аптек в 2010 году с данными по количеству преступлений, которые были зафиксированы 10 дней до и после закрытия бизнеса. Затем Чанг и Джейкобсон сузили фокус до преступлений, совершенных в пределах до трех километров от бывших аптек. Результаты показали, что уровень преступности в районе вырос после того, как аптеки исчезли.
Такие же данные исследователи получили при анализе 888 закрытых ресторанов в нескольких районах Лос-Анджелеса в период с февраля по октябрь 2010 года. Чанг и Джейкобсон обнаружили, что особенно выросло количество имущественных преступлений. Так, случаи взломов машин увеличились на 30% в пределах 400 м от закрытых ресторанов.
Поясняя результаты работы, Чанг добавил, что потенциальные клиенты бизнеса на улицах являются дополнительными смотрителями порядка. Однако аптеки, небольшие магазины и кафе за углом дома постепенно уходят в прошлое. Им на замену приходят интернет-магазины и доставка на дом. "Наше исследование дает основание предположить, что это может привести к росту преступности в городах", - заключил эксперт.
По данным Ecommerce Foundation, организации, объединяющей представителей электронной коммерции, лидерами онлайн-торговли являются Китай, США и Великобритания. В этом году в США прогнозируется рост онлайн-торговли до 12%. Это, вероятно, отразится на количестве традиционных точек торговли в городах.
Материал предоставлен проектом "+1".