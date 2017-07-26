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На Кубе 10 крокодилов редкого вида выпустили в болото Сапата

Социальная ответственность
26 июля, 10:45 UTC+3

В рамках программы по сохранению видов ученые надеются уберечь крокодилов от гибридизации

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© Flickr/Heather Paul

На кубинской природоохранной территории - болоте Сапата - выпустили 10 особей кубинских крокодилов (Crocodylus rhombifer). Крокодилов завезли на территорию в рамках стратегии восстановления этого вида, находящегося под угрозой исчезновения. В программе по сохранению вида участвуют эксперты глобальных программ Общества охраны природы (Wildlife Conservation Society) и Бронкского зоопарка. Об этом сообщает портал Phys.org.

Рептилий завезли в комплекс на полуострове Сапата площадью 570 га, место считается историческим ареалом обитания кубинских крокодилов. В этом заповеднике не были обнаружены американские крокодилы или межвидовые гибриды.

Главной проблемой для сохранения редких видов крокодилов является их гибридизация с американскими крокодилами в юго-западной части полуострова Сапата. Это явление способствовало продолжающемуся сокращению популяции кубинского крокодила. Кроме того, численности кубинских крокодилов угрожает увеличение незаконной охоты. Освобождение животных, разводимых в неволе, и защита этих рептилий от браконьерства и гибридизации эксперты называют мерами, которые имеют решающее значение для выживания вида в дикой природе.

Куба начала выпускать кубинских крокодилов в естественную среду обитания в 2016 году. По рекомендации зоологов Общества охраны дикой природы и кубинских экологических организаций в стране разработаны ряд мер в области сохранения вида, среди них: увеличение числа исследований и мониторинга кубинских крокодилов в дикой природе, активизация усилий по возвращению животных в естественные условия, работа с местными сообществами по сокращению браконьерства.

Находящийся под угрозой исчезновения кубинский крокодил имеет самое ограниченное географическое распределение среди всех видов крокодилов. Этот вид встречается только в некоторых болотах Сапаты и Ланье. Охота на шкуры крокодилов, начавшаяся со второй половины 19-го века и продолжавшаяся до начала 1960-х годов, сократила популяцию. Кубинские крокодилы обитают на территории чуть больше 77 тыс. га вместе с американскими крокодилами и гибридами обоих видов.

Американское Общество охраны природы впервые начало изучать проблемы исчезновения кубинских крокодилов еще в 1990-х годах, а зоопарк Бронкса стал первым зоопарком США, который начал успешно разводить кубинских крокодилов.

Материал предоставлен проектом "+1".

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