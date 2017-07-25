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Одна из крупнейших в Латинской Америке сетей фастфуда перешла на устойчивое развитие

Социальная ответственность
25 июля, 20:02 UTC+3

Чтобы снизить риски деградации лесов, холдинг Arcos Dorados, крупнейшая франчайзинговая компания McDonald's, внедряет устойчивые цепи поставок сырья

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© Рixabay/Vijayanarasimha

Arcos Dorados, крупнейшая франчайзинговая компания McDonald's, которая работает в Латинской Америке, признала, что оставляет большой экослед в регионе и Карибском бассейне. Поэтому обязуется "взять на себя ведущую роль" в осуществлении программ по снижению воздействия на окружающую среду. Такой тезис значится в новом отчете Arcos Dorados об устойчивом развитии. Об этом сообщил сайт Environmental Leader.

Как отмечается в документе, в настоящее время поставки многих продуктов компании уже являются экологически устойчивыми. В частности, это относится к рыбе и всем видам кофе из Бразилии. К 2020 году список экологически устойчивых поставок Arcos Dorados пополнят упаковка и пальмовое масло.

Кроме того, на семи крупнейших рынках компания реализует программу экономного использования воды. Конденсат из кондиционеров собирается и применяется в рабочих процессах, чтобы уменьшить использование воды в ресторанах сети.

Arcos Dorados объявила, что следующим шагом в направлении устойчивого развития станет запрос от ключевых поставщиков сырья на информацию о том, как компании борются с рисками обезлесения. Arcos Dorados вместе с McDonald's и "Лореаль" присоединилась к лесной программе международного Проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов CDP (The Carbon Disclosure Project). Задача программы - создать цепь поставок сырья для ее членов, исходя из принципов устойчивого лесопользования.

По данным CDP, деградация лесов является причиной примерно 10-15% выбросов парниковых газов в мире. Данные более 5 тыс. компаний, которые предоставили информацию для CDP, показали, что порядка 25% их дохода зависят от четырех основных видов сырья - крупного рогатого скота, древесины, пальмового масла и сои. Именно эти виды сырья несут наибольшую ответственность за потерю тропических лесов, по данным CDP.

Деградация лесов несет значительные риски для бизнеса. По подсчетам CDP, обезлесение может стоить компаниям порядка $906 млрд в год. Таким образом вопрос устойчивого сырья и цепи поставок становится для бизнес-игроков все более актуальным. В конечном счете это поможет бизнесу не только избежать сбоев поставок сырья и впоследствии потери доходов, но также значительно снизить экологической след.

Материал предоставлен проектом "+1".

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