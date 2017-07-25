Справиться с мусором во время футбольных матчей помогут биотехнологии

Команда по американскому футболу Philadelphia Eagles ("Филадельфийские орлы") представила решение проблемы мусора для своего "домашнего" стадиона Lincoln Financial Field. Территорию оборудуют контейнерами, в которых будет происходить аэробное разложение пищевых отходов. Футболисты надеются, что это поможет справиться с лавиной мусора во время крупных матчей и других массовых мероприятий, пишет журнал Environmental Leader.

Первый такой контейнер, созданный компанией BioHiTechGlobal, появился на тренировочной базе команды в сентябре 2016 года. Это позволило предотвратить попадание на свалку 9 тонн пищевого мусора. В сутки устройство способно перерабатывать 2400 фунтов (свыше 1 т) отходов; основную работу проделывают бактерии, для которых отходы служат питательной базой. Твердых остатков после аэробного разложения не остается, а жидкое вещество, безвредное для окружающей среды, сливается в канализацию.

Philadelphia Eagles - участники масштабной программы Go Green, которая работает с момента открытия Lincoln FInancial Field в 2003 году. Она включает в себя управление отходами, сохранение водных ресурсов, производство чистой энергии, восстановление леса. В течение года ее автор - BioHiTechGlobal - почти на 100% перерабатывает 850 тонн мусора, в том числе производя из него энергию.

Однако стадион Lincoln Financial Field не единственное место спортивных состязаний, где используются экологичные технологии. Так, засаженные растениями крыши, системы биологической очистки и инфильтрационные бассейны позволят новому стадиону Audi Field в Вашингтоне ежегодно собирать более 1500 куб. м дождевой воды. Кроме того, на куполе стадиона будет установлен солнечный коллектор мощностью 884 кВт; а энергосберегающие и водосберегающие технологии будут применяться по всей территории.

Гигантская арена Levi’s в Сан-Франциско, рассчитанная на 68 500 мест и занимающая свыше 171 тыс. кв. м, построена из переработанных материалов и имеет инновационную систему отведения дождевой воды. Благодаря биофильтрационному покрытию парковки, вода не задерживается на ней, а просачивается в подземную трубопроводную систему, очищается микроорганизмами и в дальнейшем служит для полива растений на территории, прилегающей к стадиону.

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