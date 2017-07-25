ООН призывает развивать туризм в Африке

Эксперты призывают развивать туризм в Африке. Отрасль поможет трудоустроить жителей континента и уменьшить число бедных. К такому выводу пришли авторы доклада "Экономическое развитие в Африке. Отчет 2017 года. Туризм для трансформации и инклюзивного роста", опубликованного на сайте Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Об этом сообщил центр новостей ООН.

"Туризм в Африке - динамичный сектор с феноменальным потенциалом. Надлежащее управление этим сектором может внести огромный вклад в его разностороннее развитие и приведет к тому, что плоды туризма будут доступны уязвимым слоям", - заявил генеральный секретарь ЮНКТАД Мукиса Китуйи (Mukhisa Kituyi).

Туризм обеспечивает работой более 20 млн жителей Африки (каждое 14-е рабочее место). С 1995 по 2014 годы доходы от туризма на континенте выросли более чем в три раза - с $14 млрд до $47 млрд. Вклад отрасли в валовый внутренний продукт (ВВП) увеличился с $69 млрд в 1995-1998 годы до $166 млрд в 2011-2014 годы - с 6,8 до 8,5% ВВП. Согласно прогнозам, к 2026 году он составит $121 млрд.

Пока вклад туризма в ВВП остается ниже среднемирового показателя (10% ВВП). Развивать отрасль и увеличивать туристический поток мешают постоянные вооруженные конфликты и проблемы в области здравоохранения.

"Для развития туризма в Африке правительствам и региональным институтам необходимо решить проблемы безопасности и быстрее реагировать на кризисы", - отметили в ЮНКТАД. Согласно докладу, после революции в Тунисе в 2010-2011 годах доходы сектора сократились на 27%, с $3,5 млрд в 2009 году до $2,5 млрд в 2011 году.

Эксперты рекомендуют правительствам упростить визовый режим между странами, обеспечить конвертируемость валют, улучшить информационно-коммуникационные технологии, безопасность, логистику и скорую помощь в регионах, обезопасить туристические зоны, принять меры по урегулированию конфликтов и природных катаклизмов, поддерживать локальных предпринимателей и фермеров, которые могли бы продавать продукцию туристам.

ООН признала роль международных путешествий в борьбе с нищетой, объявив 2017 год Международным годом устойчивого туризма. Согласно ежегодному докладу Всемирной туристской организации ООН (ВТООН, развивает устойчивый и общедоступный туризм), в 2016 году более 1,3 млрд международных туристов потратили $1,4 трлн, что эквивалентно ВВП Австралии.

Однако, согласно данным глобальной панели мониторинга устойчивого туризма (Global Sustainable Tourism Dashboard), которая позволяет оценить вклад сектора в достижение целей устойчивого развития, за последние несколько лет доля туристского экспорта (ввоз туристом денег в страну) в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах составляет менее 6% от расходов туристов по всему миру. Больше всего на въездном туризме (иностранных путешественниках) заработали США ($212 млн), Китай ($120 млн), Испания ($66 млн), Тайланд ($54 млн), Франция ($47 млн), Германия ($47 млн), Италия ($42 млн), Великобритания ($37 млн) и Япония ($32 млн). На данные страны приходится почти половина всего дохода от въездного туризма.

Как пишет профессор в области устойчивого туризма и глава Института туризма Гриффита (Griffith Institute for Tourism) в Университете Гриффита (Griffith University) Сюзанна Беккен в The Cоnversation, сами по себе доходы сократить бедность не могут. "Если бы могли, Тайланд - четвертое по популярности туристическое направление - уже бы утопал в богатстве", - отмечает эксперт. Многим странам не хватает собственной инфраструктуры. Таким государствам приходится импортировать товары. Инвесторами во многих развивающихся странах выступают иностранцы, поэтому большая часть прибыли от туризма уходит за границу. Как установил исследователь Ли Ланж, Индия недополучает около 40% средств от туризма, Маврикий - до 80%.

По мнению Беккен, поддерживая местный бизнес, инвестируя в образование и профессиональную подготовку собственных кадров, государства могут сохранить больше доходов сектора. Управление по туризму Самоа (Samoa Tourism Authority) в 2014 году разработало план по развитию туристического сектора в государстве (Samoa Tourism Sector Plan) до 2019 года. В рамках стратегии местное население продает продукты питания и другие товары, а также сдает туристам хижины на побережье. Из 2 тыс. отдельных номеров в Саома 340 - это пляжные домики. Благодаря изменениям доходы от туризма в стране с 2005 по 2015 годы выросли c $73 млн до $141 млн. В 2014 году Самоа исключили из списка наименее развитых стран.

Как считает Сюзанна Беккен, туризм может обеспечить странам устойчивый рост, если местные жители будут вовлечены в индустрию - будут работать в отелях, ресторанах или управлять туристическими объектами. Международные организации, такие как ООН, могут помочь странам, направив средства в транспортный сектор и развитие инфраструктуры. Сами туристы могут сделать вклад, отдавая предпочтение местным туристическим компаниям, еде и другим товарам.

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