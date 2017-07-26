Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые оценили влияние города на тропический лес

Социальная ответственность
26 июля, 18:17 UTC+3

Пищевые привычки городских жителей Амазонии могут наносить вред дикой природе в радиусе до 1000 км

Поделиться
Материал из 1 страницы
Аэрофотосъемка "Встречи вод" сразу после вылета из Манауса, Бразилия

Аэрофотосъемка "Встречи вод" сразу после вылета из Манауса, Бразилия

© Wikimedia/Immelman284

Исследователи из Ланкастерского университета оценили степень влияния быстрой урбанизации на дикие виды растений и животных, употребляемые в пищу. Об исследовании рассказывает Phys.Org.

"Влияние городского спроса на высокоценные виды речной рыбы ощущается гораздо дальше от городов, чем мы предполагали. Это важно, поскольку тропические территории включают в себя две трети биологического разнообразия Земли и переживают быстрое увеличение численности населения, урбанизацию и экономические изменения, что приводит к увеличению спроса на продовольствие в городских районах", - считает главный автор исследования, доктор Даниэль Трегидго.

Большая часть спроса удовлетворяется за счет расширения производства мясной продукции, но дичь и речная рыба также составляют важную часть меню для сотен миллионов жителей тропических регионов, от самых бедных и наиболее уязвимых до самых богатых слоев населения

Исследователи в течение года посещали сельские общины в отдаленных тропических районах вдоль реки Пурус, крупного притока Амазонки, который течет к Манаусу - городу, насчитывающему более 2 млн жителей. Взяв в качестве примера тамбаки, вид рыб, высоко ценимый амазонскими потребителями, они опросили сотни рыбаков о размерах улова и способах вылова, используемых во время последних промысловых поездок в течение трех дней перед интервью. 

Оказалось, что по мере приближения к Манаусу рыба тамбаки становится мельче и встречается реже; рыбаки сообщили о том, что размер рыбы и частота ее вылова в радиусе 1000 км сокращаются наполовину. Ученые установили, что это связано с городскими лодками: они предоставляют сельским рыбакам надежный доступ к покупателям и льду, тем самым способствуя перевылову. Выводы имеют важные последствия для биоразнообразия лесов и благосостояния людей, которые могут пострадать в результате истощения фауны.

В бразильской Амазонии более 18 млн человек живут в городах, окруженных тропическими лесами.

Более раннее исследование, опубликованное в 2015 году, установило, что 44% населения городов Амазонии (в частности, Борбо и Ново Арипуана) ежемесячно питается мясом диких животных. В целом 99% опрошенных употребляют рыбу, 79% - мясо млекопитающих и птиц, 48% - черепах, 28% - кайманов. Для многих местных жителей дичь является единственным доступным источником белка, однако ученые считают, что при сохранении нынешних темпов охоты и рыболовства, в долгосрочной перспективе этот источник будет утрачен.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства
2
ЦБ внес в черный список более 6,5 тыс. российских банкиров
3
Путин примерил российский браслет, измеряющий уровень стресса
4
Самый теплый день этого года и лета зафиксирован в Москве
5
Памятник Ивану Грозному установили на "Аллее правителей" в Москве
6
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Улюкаева
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама