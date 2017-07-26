Ученые оценили влияние города на тропический лес

Исследователи из Ланкастерского университета оценили степень влияния быстрой урбанизации на дикие виды растений и животных, употребляемые в пищу. Об исследовании рассказывает Phys.Org.

"Влияние городского спроса на высокоценные виды речной рыбы ощущается гораздо дальше от городов, чем мы предполагали. Это важно, поскольку тропические территории включают в себя две трети биологического разнообразия Земли и переживают быстрое увеличение численности населения, урбанизацию и экономические изменения, что приводит к увеличению спроса на продовольствие в городских районах", - считает главный автор исследования, доктор Даниэль Трегидго.

Большая часть спроса удовлетворяется за счет расширения производства мясной продукции, но дичь и речная рыба также составляют важную часть меню для сотен миллионов жителей тропических регионов, от самых бедных и наиболее уязвимых до самых богатых слоев населения

Исследователи в течение года посещали сельские общины в отдаленных тропических районах вдоль реки Пурус, крупного притока Амазонки, который течет к Манаусу - городу, насчитывающему более 2 млн жителей. Взяв в качестве примера тамбаки, вид рыб, высоко ценимый амазонскими потребителями, они опросили сотни рыбаков о размерах улова и способах вылова, используемых во время последних промысловых поездок в течение трех дней перед интервью.

Оказалось, что по мере приближения к Манаусу рыба тамбаки становится мельче и встречается реже; рыбаки сообщили о том, что размер рыбы и частота ее вылова в радиусе 1000 км сокращаются наполовину. Ученые установили, что это связано с городскими лодками: они предоставляют сельским рыбакам надежный доступ к покупателям и льду, тем самым способствуя перевылову. Выводы имеют важные последствия для биоразнообразия лесов и благосостояния людей, которые могут пострадать в результате истощения фауны.

В бразильской Амазонии более 18 млн человек живут в городах, окруженных тропическими лесами.

Более раннее исследование, опубликованное в 2015 году, установило, что 44% населения городов Амазонии (в частности, Борбо и Ново Арипуана) ежемесячно питается мясом диких животных. В целом 99% опрошенных употребляют рыбу, 79% - мясо млекопитающих и птиц, 48% - черепах, 28% - кайманов. Для многих местных жителей дичь является единственным доступным источником белка, однако ученые считают, что при сохранении нынешних темпов охоты и рыболовства, в долгосрочной перспективе этот источник будет утрачен.

Материал предоставлен проектом "+1".