Ученые: ежегодно под угрозой исчезновения оказываются два вида животных

Два вида позвоночных животных вымирает ежегодно, всего за последние сто лет исчезли 200 видов животных. Нормальными темпами вымирания, по оценкам ученых за последние два миллиона лет, считалась потеря двух видов каждые сто лет из-за эволюционных и других факторов. В большинстве регионов мира популяции млекопитающих сократились на 70%. Такие данные получили исследователи Национального автономного университета Мексики и Стэнфордского университета. Об исследовании, опубликованном в PNAS, официальном издании Национальной академии наук США.

Авторы отмечают, что предыдущие исследования занижали масштаб угрозы. По мнению авторов работы, проблема привлекает мало общественного внимания.

Специалист Национального автономного университета Мексики Герардо Себайос и профессора Стэнфордского университета Пол Эрлих и Родольфо Дирцо установили, что треть сухопутных позвоночных животных (млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий) теряют численность.

Быстрее всего животные вымирают в тропиках. В частности, в мире осталось менее 5 тыс. калимантанского и суматранского орангутанов, менее 100 тыс. южного, масайского, сетчатого и северного видов жирафа, популяция африканских львов сократилась на 43% с 1993 года. По словам исследователей, подсчитать, насколько сократились популяции диких животных, было сложно, так как термин "популяция" понимается экологами по-разному. Авторы данного исследования определили популяцию как число особей на 10 тыс. кв. м.

Специалисты назвали вымирание животных "глобальной эпидемией" и началом шестой волны вымирания. Ученые подчеркнули существенные отличия современного явления. Ранее животные вымирали вследствие природных катастроф. Теперь животные исчезают из-за деградации природной среды, вызванной загрязнением, обезлесиванием, деятельностью человека. Ситуацию усугубляют изменения климата.

Профессор биологии Гарвардского университета Джонатан Лосос назвал исследование "важным" и "проблемным". "Проблемы с биоразнообразием оказались масштабнее, чем мы думали", - отметил Лосос.

По словам Себайоса, некоторые виды могут восстановиться, если человек прекратит негативное воздействие на окружающую среду. Эрлих считает, что решить проблему, можно лишь ограничив предпринимательство. "Предпринимательство расширяется из-за роста численности населения и более активного потребления среди богатых слоев", - отметил Эрлих.

По словам Директора программы по сохранению биоразнообразия WWF Владимира Кревера, фатального исчезновение животных на планете не наблюдается. "Два животных в год - крайне низкие темпы вымирания, если мы говорим обо всех видах, в том числе насекомых", - считает эксперт.

В России, по данным WWF, под угрозой находятся 16 видов: амурский тигр, аргали (алтайский горный баран), белый медведь, атлантический морж, азиатский гепард, бухарский олень, дальневосточный аист, дальневосточный леопард, дзерен, зубр, переднеазиатский леопард, осетровые, сайгак, северный олень, снежный барс, туранский тигр.

Однако Владимир Кревер положительно оценил ситуацию с видами, занесенными в Красную книгу России. "В последние 15-20 лет ситуация резко улучшается. Удалось предотвратить исчезновение зубра, популяция вида восстанавливается. Положительные тренды наблюдаются в ситуации с дальневосточным леопардом и амурским тигром. Развиваются проекты по возвращению видов, которые исчезли с территории России. Например, возвращают лошадь Пржевальского. Под реальной угрозой исчезновения находится сайгак в Калмыкии. Численность вида упала в сто раз за последние, скажем, 30 лет. Это крайне тревожная тенденция. Мы сейчас стараемся остановить сокращение численности, но это долгий процесс", - рассказал эксперт.

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