Выплаты за сохранение деревьев могут остановить обезлесивание

Выплаты людям за сохранение деревьев могут снизить темпы вырубки лесов, выбросы углекислого газа и помочь в борьбе с изменением климата. К таким выводам пришли специалисты американского Северо-Западного университета в ходе двухлетнего эксперимента в Уганде. Об исследовании, опубликованном в журнале Science, сообщается на сайте Северо-Западного университета.

Эксперимент проводился при поддержке исследовательской организации "Инновации для борьбы с бедностью" (Innovations for Poverty Action, IPA), Международного института по окружающей среде и развитию, заповедника "Обезьяний заповедник и Общество защиты диких животных" (Chimpanzee Sanctuary & Wildlife Conservation Trust, CSWCT), Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и других экологических организаций.

Как рассказала руководитель исследования профессор экономики в Колледже искусства и науки Вайнберга (Weinberg College of Arts and Sciences) при Северо-Западном университете Сима Джаячандран команда ставила задачу оценить систему "Плата за экосистемные услуги" (Payments for ecosystem services, PES). Программа подразумевает финансовые вознаграждения за экологичное отношение к природным ресурсам.

"Мы хотели проверить, могут ли выплаты фермерам за сохранение деревьев превратиться в дешевый способ сократить выбросы парниковых газов", - сказала Джаячандран.

Исследователи провели эксперимент с участием жителей 121 деревни, расположенных в западной части Уганды в районе города Хоима и Национального парка Кибале, где в 2005-2010 годах зафиксировали одни из самых высоких темпов вырубки деревьев в мире. Лесные массивы в восточно-африканской республике сокращались на 2,7% ежегодно. Большей частью лесов в Уганде (70%) владеют бедные фермеры. Они вырубают деревья, чтобы получить топливо и засеять земли сельскохозяйственными культурами.

По данным исследовательской организации "Инновации для борьбы с бедностью", "Обезьяний заповедник и Общество защиты диких животных" заключили контракты с жителями 60 деревень-участниц эксперимента и в течение двух лет выплачивали им по $28 в год за гектар сохраненного леса. Среднестатический землевладелец в районах владеет двумя гектарами леса и мог заработать до $56 в год (примерно 5% среднегодового дохода).

За древесину фермеры, в среднем, получают $20-40. В рамках программы жителям также доплачивали за посадку новых деревьев. Сотрудники "Фонда сохранения дикой природы" периодически проводили проверки территорий.

По истечении двух лет исследователи сравнили спутниковые снимки и установили, что участникам эксперимента удалось сохранить на 5,5 га леса больше, чем тем жителям 61 села, которые не получали плату за сохранение деревьев. Джаячандран подчеркнула, что фермеры продолжали вырубать деревья, но в два раза меньше. К концу исследования лес вокруг деревень, где жители получали компенсации, сократился на 4-5%, в других - на 9%. "Выплаты изменили поведение людей, мотивировали их сохранять лес. Мы не нашли доказательств того, что фермеры просто вырубали деревья в других местах" - отметила Джаячандран.

Обезлесивание

Обезлесивание - одна из глобальных экологических проблем и второй основной антропогенный источник выбросов углекислого газа после топливной промышленности. Леса поглощают часть углекислого газа, а при сжигании древесина выделяет накопленный газ.

Согласно подсчетам исследователей, благодаря выплатам удалось избежать попадания 3 тыс. тонн СО 2 в атмосферу, при этом сохранение тонны газа обошлось в 46 центов. Как отметили специалисты, система оказалась почти в 50 раз более эффективной, чем многие американские программы по повышению энергоэффективности.

"Очень важно понять, как остановить изменение климата. Мы фокусируемся на собственных экологических проблемах. Малые вложения в бедные страны могут привести к большему прогрессу", - заявила Джаячандран в интервью Thomson Reuters.

Материал предоставлен проектом "+1".