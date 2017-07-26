Социальные предприниматели Ингушетии прошли обучение в школе краудфандинга

Первая всероссийская "Школа краудфандинга" для социальных предпринимателей открылась 24 июля в Назрани (Республика Ингушетия). Обучение в очной форме провели эксперты краудфандинговой платформы Planeta.ru. Об этом "+1" рассказали в пресс-службе Planeta.ru.

Занятия начались с большой вводной лекции о краудфандинге для всех желающих и продолжились двухдневным интенсивом для 10 команд, прошедших предварительный отбор. Преподаватели также помогли подготовить краудфандинговые проекты студентов к запуску.

"Социальное предпринимательство - это одно из самых активно развивающихся и перспективных направлений в бизнесе. Именно поэтому мы решили уделить ему особое внимание. Большинство людей воспринимают краудфандинг узко, просто как сбор средств в интернете. Как правило, при этом они полагают, что те, кто вкладывает деньги в проект, взамен ничего не получают", - объяснил руководитель образовательного направления Planeta.ru Егор Ельчин.

Вместе с ним в Назрани преподавала руководитель проектов в сфере социального предпринимательства и благотворительности Мария Грекова. Мария отметила, что среди проектов участников "Школы краудфандинга" в Назрани были интересные кампании с "национальным оттенком": семейный праздник Курбан-байрам, производство открыток и шоколадок с историями успешных мусульманских женщин, издание книги с орнаментами Ингушетии.

Кроме них, в школу попали студенты с проектами по неформальному образованию сельской молодежи, обучению специалистов для работы с детьми с особенностями развития, созданию мультикухонного фуд-корта и другие. После обучения каждый из авторов проектов сможет привлечь на свои идеи дополнительное финансирование с помощью краудфандинга.

Под краудфандингом понимается народное финансирование, то есть, привлечение от общества денежных средств на определенную цель, заявленную организатором кампании. При этом участники крауд-кампании - бэкеры или спонсоры - получают за участие в ней вознаграждение.

"Вознаграждение - важное отличие краудфандинга от благотворительности или сбора пожертвований, - сказал Ельчин. - Вознаграждения могут быть материальными или нематериальными, но важно каждого участника крауд-кампании поблагодарить лично.

Краудфандинг часто играет роль предзаказа: производители чего-либо, писатели или изобретатели часто в качестве лотов за поддержку проекта выставляют продукт, на который и запущен сбор. Но не менее важно и позиционирование крауд-кампании. Как правило, поддерживают не тех, кто просит помощи, а тех, кто вдохновляет и умеет вести за собой".

В "Школе краудфандинга" рассказали, как правильно организовывать подобные кампании, объяснили, как использовать краудфандинг для поиска новых спонсоров, партнеров и единомышленников. Ельчин обратил внимание, что краудфандинг является также и PR-инструментом, и бесплатным маркетинговым исследованием. "В краудфандинге люди голосуют за понравившиеся идеи рублем, поэтому это самое честное голосование", - пояснил Ельчин.

О Planeta.ru и "Школа краудфандинга"

Краудфандинговая платформа Planeta.ru существует с 2012 года. За это время через площадку на различные проекты было собрано более 680 млн рублей. Planeta.ru стала первой краудфандинговой платформой в России, на которой появилась категория "социальное предпринимательство". По данным Planeta.ru, суммарный объем краудфандинговых сборов в России растет более чем на 200% ежегодно. Если в 2012-2013 годы средняя сумма поддержки краудфандингового проекта от одного отправителя составляла 500-750 рублей, то теперь это около 1,5 тыс. рублей.

Всероссийская "Школа краудфандинга" возникла на базе образовательного курса Planeta.ru для жителей Москвы и Подмосковья. В прошлом году обучение смогли пройти жители Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Казани и Калининграда. В этом году "Школа краудфандинга" стартовала в Уфе. После обучения в Назрани эксперты Planeta.ru отправятся в Ростов-на-Дону, Архангельск и Тюмень.

Материал предоставлен проектом "+1".