Французский политик призвал покончить с пищевым неравенством

Глава Национального продовольственного совета Франции Гийом Гаро призвал страны - участницы Евросоюза поддержать переход сельского хозяйства к принципам устойчивого развития, подчеркнув, что бережное отношение к окружающей среде и справедливое вознаграждение труда способны в долгосрочной перспективе обеспечить доступ граждан ЕС к недорогому и качественному питанию. Такое заявление политик сделал в преддверии общенациональной конференции по вопросам сельского хозяйства, которая состоялась во Франции 20-21 июля. Колонку Гийома Гаро опубликовала газета Le Monde, ее перевод частично доступен на сайте французской новостной радиостанции RFI.

"Достаточно взглянуть на карту заболеваемости ожирением, чтобы увидеть, что она совпадает с картой социальной незащищенности. Доступ к качественному питанию зависит от уровня доходов, места проживания, уровня образования. Наша задача должна быть ясна - гарантировать такой доступ каждому", - призвал Гаро.

По словам политика, "питание - это зеркало социального неравенства" в современной Франции.

Поставив перед отраслью такую амбициозную задачу, чиновник отметил что осознает проблемы, которые требуют решения: небольшое количество фермеров, разрушение окружающей среды, вред для здоровья потребителей, который несут в себе отдельные сельскохозяйственные технологии.

"На протяжении десятков лет мы были озабочены тем, чтобы производить как можно больше, обеспечивая тем самым продовольственную независимость нашей страны. Потребитель и его питание слишком часто отодвигались на второй план", - пишет Гаро.

По мнению чиновника, современную сельскохозяйственную политику должны определять два подхода: "с поля в тарелку" (сокращение цепи поставок от производителя к потребителю) и "с тарелки в поле" (сельскохозяйственная политика должна отталкиваться от потребителя и его потребностей). Также глава Национального производственного совета подчеркнул необходимость обучения всех детей здоровым пищевым привычкам.

Важность перехода сельского хозяйства к принципам устойчивого развития и пользу органических продуктов признали и участники конференции - специалисты отрасли, представители торгового сектора и государственной власти. Они выработали четыре главных цели для дальнейшего развития сельского хозяйства и смежных отраслей: облегчение доступа к здоровому питанию для всех граждан республики, справедливое распределение доходов от производства сельхозпродукции, улучшение условий труда для работников сельского хозяйства, модернизация существующих моделей производства.

Как отмечает глава французской сети супермаркетов E.Leclerc Мишель-Эдуар Леклерк в своей колонке в газете Le Monde, спрос на биопродукты (то есть выращенные без использования синтетических удобрений и пестицидов) способствует переменам в отрасли. Согласно данным, приведенным радио RFI, в последние 10 лет французский рынок органических продуктов ежегодно увеличивается на более чем 10%. 15% французов покупают такие биопродукты ежедневно.

Несмотря на феномен пищевого неравенства, одной из проблем отрасли является перепроизводство. Выступавший на конференции агроэкономист Николя Брика отметил, что в глобальном масштабе сельское хозяйство производит на 30% больше продукции, чем необходимо для того, чтобы прокормить население Земли. Эксперт призвал покончить с напрасной тратой ресурсов путем налаживания коротких цепей поставок, при которых покупатели смогут приобретать еду, выращенную в их собственном регионе. Это, в том числе, должно уменьшить выброс в атмосферу углекислого газа за счет сокращения перевозок.

Среди прочих тем, связанных с экологией, на конференции обсуждались перспективы законодательного ограничения использования пестицидов и антибиотиков, замкнутый цикл сельскохозяйственного производства с минимальным образованием отходов, а также защита насекомых-опылителей, популяции которых существенно сократились в последние годы.

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