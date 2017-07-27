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Ученые из Великобритании изучили эффективность антибиотиков

Социальная ответственность
27 июля, 18:29 UTC+3

Микроорганизмы оказались более устойчивы к антибиотикам, чем считалось ранее

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/geralt

Группа ученых из университетов Йорка и Шеффилда в Великобритании выяснила, что бактерии могут приобретать устойчивость даже к тем антибиотикам, с которыми они никогда не контактировали. Об исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology&Evolution рассказал портал Phys.org.

"Мы доказали, что если применять один антибиотик снова и снова, у организма может выработаться устойчивость к совершенно иным антибиотикам, которые бактерии раньше не получали", - рассказал главный автор исследования, биолог Майкл Боттери.

Эксперимент показал, что даже если прекратить воздействовать на организм антибиотиком, резистентность к нему не пропадет. А в том случае, если продолжать использовать один и тот же препарат, устойчивость бактерий будет только расти.

Приобретение устойчивости, или резистентности, к антибиотикам у бактерий является результатом не только вертикального переноса генов - от предка к потомку, но и горизонтального - от неродственного организма к другому организму. Во втором случае бактерия приобретает резистентность путем присоединения дополнительной молекулы ДНК, которая называется плазмидой, от другой бактерии. Плазмида снабжает бактерию свойствами, которые повышают ее выносливость.

О том, что бактерии могут передавать друг другу резистентность через плазмиды, ученым было известно давно, однако механизм передачи и присоединения плазмид изучен слабо.

Используя метод под названием экспериментальная эволюция, ученые контролировали условия, в которых развивается бактерия E.coli - кишечная палочка. Эксперимент продолжался 80 дней, что составляет время жизни около 530 поколений бактерии, в течение этого периода бактерии подвергались воздействию антибиотика.

За время эксперимента у бактерий развивались собственные дополнительные мутации, повышающие их устойчивость к препарату, и необходимость в плазмиде у них снижалась. Таким образом, сформировались зависимые друг от друга при воздействиях антибиотика плазмида и ее носитель - бактерия.

"Бактерии воспользовались резистентностью плазмиды, чтобы развить свою собственную устойчивость и стать зависимыми друг от друга", - прокомментировал результаты исследования доктор Джейми Вуд из Университета Йорка.

Исследование имеет значение для понимания развития устойчивости организмов к различным антимикробным препаратам, что найдет свое применение в медицине. Согласно данным ООН, устойчивость бактерий к антибиотикам - одна из основных глобальных угроз будущего, не уступающая по своей серьезности проблеме изменения климата.

Материал предоставлен проектом "+1".

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