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В Индии могут запретить беспилотные автомобили

Социальная ответственность
27 июля, 18:39 UTC+3

По словам министра транспорта Индии Нитина Гадкари, прогрессивная технология увеличит безработицу в стране

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Материал из 1 страницы
© Wikimedia/Gnangarra

В Индии могут запретить самоуправляемые автомобили. Об этом, по сообщению The Economic Times, заявил министр транспорта Индии Нитин Гадкари.

По словам министра, транспортный сектор, в том числе благодаря приложениям по поиску и вызову частных водителей, может трудоустроить миллионы людей. Беспилотные автомобили, напротив, "превратят горожан в безработных".

"Может, через несколько лет мы уже не сможем игнорировать технологию, но сейчас нам не следует ее разрешать. В стране, где процветает безработица, нельзя развивать технологию, которая лишает людей работы", - пояснил министр.

Согласно "Докладу о занятости и социальной перспективе. Тренды 2017 года" (Employment and Social Outlook report) Международной организации труда (МОТ), 17,7 млн индийцев были не трудоустроены в 2016 году. В 2017 году показатель увеличился до 17,8 млн и, по прогнозам МОТ, составит 18 млн в 2018 году.

Как считают основатель и член совета директоров Uber Трэвис Каланик и генеральный директор Google Сундар Пичаи (обе компании занимаются разработкой беспилотных автомобилей), Индия не скоро примет технологии беспилотных автомобилей. Серьезной проблемой для использования в стране подобных машин могут стать низкое качество и высокая загруженность дорог страны.

Однако, как сообщил сайт Engadget, местный разработчики беспилотных автомобилей Tata Elxsi пытается обойти эти проблемы. Компания тестирует транспортные средства на специальных трассах, которые имитируют индийское автомобильное движение.

Мировой рынок беспилотных транспортных средств растет. Крупнейшие автомобильные компании Tesla Motors, Mercedes, Ford, Volvo разрабатывают и испытывают транспортные средства, способные передвигаться самостоятельно. Генеральный директор Tesla Motors Илон Маск обещал выпустить первый беспилотный автомобиль к концу 2017 году.

Машина, по заверению Маска, сможет самостоятельно проехать от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. По прогнозам главного исполнительного директора консалтинговой компании Mauldin Economics Оливьера Гаррета, к 2020 году парк подобных автомобилей расширится до 10 млн единиц. К 2030 году одна из четырех машин на дорогах будет беспилотной.

Материал предоставлен проектом "+1".

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