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Репродуктивность жителей развитых стран под угрозой

Социальная ответственность
27 июля, 18:51 UTC+3

По данным ученых, содержание половых клеток в сперме жителей ряда регионов за 40 лет сократилось вдвое

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Материал из 1 страницы
© Wikimedia/Enver Kerem Dirican

Международная группа ученых провела анализ 185 исследований мужской фертильности (способность воспроизводить потомство), осуществленных между 1973 и 2011 годами, и выяснила, что за этот период содержание сперматозоидов в семенной жидкости сократилось почти вдвое. О результатах исследования, опубликованного в журнале "Новости человеческой репродукции", сообщает ВВС.

"Если мы не сменим наши повседневные привычки, ничего не сделаем с окружающей средой и потреблением химикатов, мне страшно представить то, что может произойти в будущем", - сказал глава исследовательской группы, эпидемиолог Хагаи Левин. По словам ученого, сохранение тенденции может привести к снижению фертильности и вымиранию человечества.

Согласно полученным данным, в указанный период общее число сперматозоидов у мужчин в Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии сократилось на 59,3% (с 337,5 млн/мл до 137,5 млн/мл), а концентрация - на 52,4% с 99 млн/мл до 47,1 млн/мл.

Ученые, не принимавшие участие в работе Левина, высоко оценили качество исследования, но считают его вывод преждевременным, в том числе потому, что у мужчин из Африки, Азии, Южной Америки столь угрожающего спада фертильности не обнаружилось. Однако, это может быть следствием меньшего числа исследований, проводимых в этих регионах.

Как отмечает ВВС, сокращение концентрации сперматозоидов у мужчин из развитых стран отмечалось и в более ранних работах ученых, но, по словам скептиков, все эти исследования содержали в себе погрешности. В одних случаях число участников было слишком мало, в других учитывались только пациенты клиник репродуктивного здоровья, среди которых чаще встречаются низкие показатели качества спермы. Однако коллеги Левина сообщили, что приняли во внимание недостатки предыдущих изысканий.

Профессор Аллан Пэйси из Шеффилдского университета отмечает, что команда действительно снизила риск возникновения ошибок, но не устранила его полностью. "Споры все еще идут, и нам определенно предстоит еще много работы. Однако данное исследование - это шаг вперед по направлению к точности данных, который позволит нам более достоверно изучить проблему", - отметил он.

До сих пор причины уменьшения количества сперматозоидов окончательно не известны. Тенденцию связывают с пестицидами в продуктах питания и химикатами, содержащимися в пластике, лишним весом, курением, весом, плохим питанием и даже продолжительным просмотром телевизора.

"Мы должны действовать - например, лучше регулировать применение искусственных химикатов, а также продолжать борьбу с курением и ожирением", - предложил Левин.

Материал предоставлен проектом "+1".

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