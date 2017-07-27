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Борьба с изменением климата в США увеличит количество рабочих мест

Социальная ответственность
27 июля, 19:01 UTC+3

Несмотря на выход страны из Парижского соглашения, работа по уменьшению выбросов продолжится на уровне муниципалитетов

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Материал из 1 страницы
© Wikipedia/The office of Public Advocate for the City of New York

Города США смогут создать рабочие места и сократить социальное неравенство, если направят свою деятельность на замедление глобального потепления, при этом они должны действовать быстро, поскольку нация сделала "неверный поворот" в борьбе с изменением климата. Такое заявление сделал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время международного саммита по устойчивому развитию городов, который проходит с 24 по 28 июля в Нью-Йорке. О намерении городов США продолжать экологически ответственную политику сообщает новостной портал благотворительного фонда The Thomson Reuters Foundation.

Глава мегаполиса выразил мнение, что модернизация зданий, развитие альтернативной энергетики и программ по вторичной переработке отходов, а также восстановление водно-болотных угодий создаст новые рабочие места и поможет преодолеть социальное неравенство.

"Решение проблемы изменения климата и решение экономических проблем могут идти рука об руку", - сказал глава Нью-Йорка. 

Несмотря на недавнее решение о выходе США из международного соглашения по климату, 300 американских городов решили самостоятельно принимать меры по снижению выбросов углекислого газа и развитию альтернативных источников энергии.

 "Города берут дело в свои руки, потому что у нас нет иллюзий, что ситуация изменится сама собой", - заявил Билл де Блазио во время саммита. Четырехдневное совещание экспертов в области урбанистики направлено на поиски решения проблем, связанных с экстремальными погодными явлениями, урбанизацией и миграцией. 

 "Пусть страна пошла по ложному пути, но ее города могут идти еще быстрее в верном направлении, чтобы достигнуть поставленных задач", - считает мэр Нью-Йорка. 

Президент США Дональд Трамп 1 июня 2017 года официально объявил о выходе США из Парижского соглашения, согласно которому все страны-участницы должны принять национальные цели снижения выбросов и модернизации производства дня предотвращения дальнейших климатических изменений.

В мае этого года Трамп назвал глобальное изменение климата обманом, и высказал опасение, что меры, принимаемые США в рамках Парижского соглашения по климату, подорвут экономическую стабильность страны и ослабят национальный суверенитет.

Материал предоставлен проектом "+1".

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