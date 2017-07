Первая половина 2017 года стала вторым самым теплым периодом за историю наблюдений

Средняя температура планеты с января по июнь 2017 года составила 14,4 градуса, что на 0,9 градуса выше, чем средняя температура за тот же период в 20-м веке. Это второе по величине зафиксированное температурное значение за историю наблюдений - после 2016 года. Температура стала самой высокой в Восточной России, Западной Европе, Восточной Африки, восточной части Китая, а также в большей части Мексики. В США температуры стали вторыми по величине за всю историю наблюдений. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).

Во всем мире июнь стал третьим самым теплым с 1880 года. В NOAA подчеркнули, что температурные рекорды были установлены даже без влияния природного феномена Эль-Ниньо, который был причиной рекордно высоких температур в 2016 году. По данным ученых, в будущем климат будет только теплеть.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что вероятность установления нового рекорда самого жаркого месяца и самого жаркого дня в году увеличилась примерно на 80%. Их работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Риски засушливого года и повышенных осадков в течение пяти дней возросли на 57% и 41% соответственно.

Что касается более долгосрочных периодов жары и засухи, то риски возросли в четыре раза для самого жаркого месяца и по крайней мере в два раза для самого сухого года.

"Наши результаты показывают, что мир находится не совсем в той точке, где каждый температурный рекорд объясняется деятельностью человека, но мы приближаемся к ней", - объяснил глава команды исследователей Ноа Диффенбо (Noah Diffenbaugh) в интервью сайту Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).

В начале года NOAA признала январь 2017 года третьим теплым январем за всю историю наблюдения. В ведомстве связали явление с таянием льдов в Арктике и Антарктике, количество которого упало до рекордно низкого уровня за месяц. Исследователи отметили, что погодные условия сильно различались по всему земному шару. Например, в Европе январь выдался самым холодным с 2010 года. Показатели по осадкам также различались. В северном полушарии протяженность снежного покрова стала самой большой за 51 год наблюдений.

"Максимум, который мы можем сейчас достичь - это избежать катастрофических сценариев. Нам придется только приспосабливаться, - рассказал "+1" руководитель энергетической программы Greenpeace Russia Владимир Чупров. - Процесс глобального потепления на данный момент мы не контролируем вообще".

Эксперт подчеркнул, что периоды экстремальной жары будут учащаться, если не принимать долгосрочных мер. "Сейчас можно кого-то переселить из пострадавших от экстремальных условий, накормить районы, потерявшие урожай. Но когда глобальное потепление превысит два градуса, сделать это будет уже сложнее", - говорит Чупров.

По словам эксперта, потепление может стать причиной потенциальных социальных конфликтов, которые затронут сотни миллионов человек, вынужденных переселяться. По оценке Greenpeace, самыми актуальными мерами на данный момент являются развитие "зеленой" энергетики и сохранение лесов, а ответственность за развитие этих процессов лежит на мировых правительствах и международных организациях, таких как ООН. Успешные проекты по восстановлению лесов, уничтоженных в ходе выпаса животных и хозяйственной деятельности человека, по оценке Чупрова, работают в Израиле и Южной Корее.

Материал предоставлен проектом "+1".