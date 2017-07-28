Американские ученые обнаружили способ повышения урожайности глинистых почв

Ученые университета Миссури подвели итоги многолетнего эксперимента на полях Среднего Запада США и предложили способ повысить урожайность глинистой почвы, изменив соотношение веществ в составе удобрений. Об этом сообщил сайт Phys.org.

Исследовательскую группу возглавил ученый кафедры растениеводства Университета Миссури Лэнс Конвэй. Определив отличия глинистых от других типов почв, он заключил, что проблема с нехваткой полезных веществ, по сути, главная.

В структуре глинистой почвы плотный слой залегает под верхним рыхлым слоем. Из-за этого поле даже с небольшим уклоном сильно размывается. Глиняные слои задерживают влагу. В весенние заморозки земля мерзнет, а летом быстро высыхает и часто страдает от засухи. Еще одним негативным свойством глинистой почвы является то, что она легко теряет питательные вещества, в частности, необходимый для правильного развития растений азот. В виде газа он уходит весной, когда холодные и переувлажненные почвы начинают нагреваться.

Чтобы решить проблему снижения потерь питательных веществ в глинистых почвах, ученые начали замерять количество фосфора и калия, так как эти вещества, полезные для роста растений, ведут себя в глинистых почвах по-разному в зависимости от глубины верхнего слоя почвы. В 2009 году Конвэй с командой высадили на нескольких участках полей кукурузу и соевые бобы на различную глубину ниже верхнего слоя почвы. Предварительно исследователи проверили состав почв и использовали удобрение. Тестовые участки вновь проверили и удобрили в 2015 году и затем в 2016 году.

Три теста показали, что глинистые почвы сами по себе богаты природным калием. Напротив, фосфора оказалось меньше, особенно в верхних слоях.

Для улучшения урожайности Конвэй с командой советует фермерам и производителям применять удобрение с меньшим количеством калия, чем рекомендуется. Это особенно актуально там, где глиняный слой находится выше к поверхности. Соотношение фосфора в удобрении при этом лучше повысить - опять же, совет подходит для почв, где глиняный слой находится выше к поверхности, так как фосфор блокируется кислотным составом глины.

Конвэй рекомендует учитывать особенности каждого поля и постепенно менять баланс состава удобрений. Проще будет тем фермерам, у которых есть техника для измерения толщины слоев - они могут в точности следовать выводам американских экспертов.

Ученые университета Миссури планируют масштабировать эксперимент и провести новые полевые исследования на крупных участках глинистых почв, чтобы предложить подтвержденное решение.

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