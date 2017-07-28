Американские ученые обнаружили способ повышения урожайности глинистых почв

Рогозин: Кишинев пытался отказать в посадке рейсу, на котором вылетает делегация РФПолитика 28 июля, 12:27
Расчеты С-400 "Триумф" и "Панцирей" подняты по тревоге в СибириАрмия и ОПК 28 июля, 12:14
РФ приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном боруПолитика 28 июля, 12:08
NY Post: Прохоров намерен продать контрольный пакет акций клуба НБА "Бруклин"Спорт 28 июля, 12:02
Футболист "Зенита-2" Молло дисквалифицирован на две игры за неприличный жест фанатамСпорт 28 июля, 12:01
Оренбургский локомотиворемонтный завод удвоит штат из-за роста заказовТранспорт 28 июля, 11:55
Устинова вышла в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м на спинеСпорт 28 июля, 11:52
Рабилитация пострадавших от браконьеров животных налажена в БразилииСоциальная ответственность 28 июля, 11:47
ПГК в I полугодии увеличила объем погрузки в крытых вагонах на ЗСЖД на 13%Транспорт 28 июля, 11:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Ученые университета Миссури подвели итоги многолетнего эксперимента на полях Среднего Запада США и предложили способ повысить урожайность глинистой почвы, изменив соотношение веществ в составе удобрений. Об этом сообщил сайт Phys.org.
Исследовательскую группу возглавил ученый кафедры растениеводства Университета Миссури Лэнс Конвэй. Определив отличия глинистых от других типов почв, он заключил, что проблема с нехваткой полезных веществ, по сути, главная.
В структуре глинистой почвы плотный слой залегает под верхним рыхлым слоем. Из-за этого поле даже с небольшим уклоном сильно размывается. Глиняные слои задерживают влагу. В весенние заморозки земля мерзнет, а летом быстро высыхает и часто страдает от засухи. Еще одним негативным свойством глинистой почвы является то, что она легко теряет питательные вещества, в частности, необходимый для правильного развития растений азот. В виде газа он уходит весной, когда холодные и переувлажненные почвы начинают нагреваться.
Чтобы решить проблему снижения потерь питательных веществ в глинистых почвах, ученые начали замерять количество фосфора и калия, так как эти вещества, полезные для роста растений, ведут себя в глинистых почвах по-разному в зависимости от глубины верхнего слоя почвы. В 2009 году Конвэй с командой высадили на нескольких участках полей кукурузу и соевые бобы на различную глубину ниже верхнего слоя почвы. Предварительно исследователи проверили состав почв и использовали удобрение. Тестовые участки вновь проверили и удобрили в 2015 году и затем в 2016 году.
Три теста показали, что глинистые почвы сами по себе богаты природным калием. Напротив, фосфора оказалось меньше, особенно в верхних слоях.
Для улучшения урожайности Конвэй с командой советует фермерам и производителям применять удобрение с меньшим количеством калия, чем рекомендуется. Это особенно актуально там, где глиняный слой находится выше к поверхности. Соотношение фосфора в удобрении при этом лучше повысить - опять же, совет подходит для почв, где глиняный слой находится выше к поверхности, так как фосфор блокируется кислотным составом глины.
Конвэй рекомендует учитывать особенности каждого поля и постепенно менять баланс состава удобрений. Проще будет тем фермерам, у которых есть техника для измерения толщины слоев - они могут в точности следовать выводам американских экспертов.
Ученые университета Миссури планируют масштабировать эксперимент и провести новые полевые исследования на крупных участках глинистых почв, чтобы предложить подтвержденное решение.
Материал предоставлен проектом "+1".