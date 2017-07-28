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Рабилитация пострадавших от браконьеров животных налажена в Бразилии

Социальная ответственность
28 июля, 11:47 UTC+3

Ежегодно 7 тыс. животных попадают в ветеринарные "центры восстановления"

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/PDPics

Действующие в Бразилии ветеринарные центры реабилитации проводят работу по адаптации птиц, обезьян, черепах и других диких животных к естественными условиям обитания после жизни в неволе. Как сообщает AFP, каждый год порядка 7 тыс. животных поступают в подобные центры.

По оценкам Бразильского института окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов IBAMA, каждый год в Бразилии браконьеры отлавливают около 38 млн диких животных, лишь 4 млн из которых в дальнейшем продают. Оставшиеся 34 миллиона либо погибают при транспортировке, либо живут в клетках до конца жизни, часть из них выпускают на волю. 

"То, что пережили эти животные часто действительно жестоко, и тяжело видеть их в таком плохом состоянии. Однако настоящая награда для нас то, что через какое-то время они готовы вернуться в дикую природу. Только на прошлой неделе мы выпустили в лес 20 ара и туканов", - рассказывает ветеринар центра в Серопедике, недалеко от Рио-де-Жанейро, Тасиана Шерлок.

В центрах IBAMA ветеринары лечат животных, пострадавших от жестокого обращения, заново обучают птиц летать, а также приучают животных обходиться без людей, самостоятельно питаться и идентифицировать опасных хищников. Затем животных выпускают в естественные места обитания, обычно - в леса в соседних штатах.

Незаконная торговля дикими животными считается одним из самых прибыльных видов нелегального бизнеса, уступающий по доходности только контрабанде наркотиков и оружия. Незаконный бизнес процветает в Бразилии, особенно в Рио-де -Жанейро, в котором находится самый большой в мире городской лесной массив.

Доход от продажи диких животных в Бразилии превышает $2,5 млрд. На местных "птичьих" рынках часто можно встретить туканов, змей и обезьян, однако наибольший доход приносят небольшие певчие птицы - в спальных районах Рио их часто держат как домашних питомцев.

Нелегальная торговля дикими животными в России

По словам координатора проектов по сохранению видов WWF России Натальи Дроновой, проблема незаконной торговли дикими животными в России также стоит достаточно остро. 

"В России нелегальная торговля дикими видами появилась после открытия границ. Точные объемы торговли оценить очень сложно, так как вскрывается только 10-15% случаев незаконного перемещения животных через границу",- рассказала Дронова.

По данным Международного фонда защиты животных IFAW, в России основными объектами незаконного экспорта являются белый медведь, тигр, сайгак и некоторые виды хищных птиц (кречет, балобан).

По словам Дроновой, ввозят обычно попугаев, приматов и рептилий. Диких кошек, в большинстве случаев, разводят на территории России. Незаконная торговля животными, как считает эксперт, может стать причиной уменьшения их численности в природе, как случилось, например, с сайгаком, который стал кандидатом для занесения в Красную книгу России. Это копытное животное добывается браконьерами из-за своих рогов. 

Покупка привезенных из других стран животных также может быть опасна для человека. "Дикие животные часто бывают носителями инфекций, опасных для людей. Например, дикие попугаи могут быть носителями орнитоза", - объяснила Дронова.

Материал предоставлен проектом "+1".

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