В большинстве аэропортов Великобритании нет бесплатной питьевой воды

Пассажиры 18 из 30 международных аэропортов Великобритании не имеют доступа к бесплатным источникам питьевой воды в залах вылета. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные сайта о потребительском рынке MoneySavingExpert.com (MSE).

Команда MSE обратилась к руководству аэропортов с запросом об установке фонтанчиков с питьевой водой. По их мнению, это поможет избежать ситуации, когда путешественники покупают пластиковые бутылки с водой после прохождения пунктов досмотра по более высоким ценам и таким образом увеличивают объемы пластиковых отходов.

Во многих крупных аэропортах, включая Хитроу, Гатвик, Манчестер и Станстед, установлены питьевые фонтанчики, но в 18 аэропортах, среди которых Кардифф, Лондон-Сити, Ли­вер­пульс­кий аэропорт имени Джона Леннона и Ньюкасл, их нет. В течение десятилетий из-за ужесточения авиационных правил пассажирам не разрешалось проносить с собой в самолет более 100 мл жидкости. Путешественникам приходилось выкидывать бутылки с питьевой водой перед зоной досмотра, при этом им разрешено проносить пустую тару, которую они могли бы наполнить в фонтанчиках в здании аэропорта.

"Выбрасывать бутылки с водой перед тем, как пройти досмотр, а затем платить за дорогие напитки в зоне вылета - такая схема раздражает пассажиров", - рассказал в интервью The Guardian редактор портала MSE Стив Ноуотни. По его словам, самым простым решением было бы проносить пустую бутылку через зону досмотра, а затем наполнять ее в фонтанчике.

В конце июня чиновники Евросоюза в очередной раз заявили о недостаточных усилиях Великобритании в сфере управления пластиковыми отходами. "Великобритания рискует отстать от остальной части ЕС в том, как она решает проблему пластиковых отходов, прилагая лишь небольшие усилия для того, чтобы предотвращать образование отходов и налаживать процесс их переработки, а ответственность в этих вопросах на себя берут все меньше производителей. Это приводит к тому, что на незаконные свалки или в океан попадает больше пластика", - заявил вице-председатель комитета Европейского парламента по окружающей среде Бенедек Явор.

Правительство страны считает обвинения активистов необоснованными. Представитель Департамента по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании заявил The Guardian, что Кабинет министров серьезно относится к проблеме. "Мы добились больших успехов: сбор пластиковых бутылок для переработки увеличился с менее 13 тыс. тонн в 2000 году до более чем 330 тыс. тонн в 2015 году", - цитирует издание представителя департамента.

По данным The Guardian, в 2016 году во всем мире было продано более 480 млрд пластиковых бутылок для напитков. К 2021 году это количество вырастет еще на 20%.

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