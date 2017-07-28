Ограничение водоснабжения в Риме может угрожать здоровью жителей

Ограничения по использованию воды для населения в пострадавшем от засухи Риме могут иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения. Такое заявление сделала министр здравоохранения Италии Беатриче Лоренцин. Политик считает, что это затруднит предоставление основных медицинских услуг. Об этом сообщает портал Phys.org.

Власти административной области Лацио предупредили, что экстренные меры по борьбе с продолжительной засухой могут привести к отключению водоснабжения кварталов Рима, который является центром области. По их прогнозам, это может произойти уже с 29 июля, сбои в подаче воды будут продолжаться около восьми часов в день. По опасениям Лоренцин, это может "серьезно подорвать соблюдение санитарных и гигиенических норм в жилищах, местах общественного питания и во всех государственных учреждениях".

Засуха лишила Италию 20 млрд куб. м воды за этот год. Такой объем эквивалентен озеру Комо (третье по величине озеро Италии). Власти решили прекратить подачу воды из озера Браччано под Римом, поскольку уровень воды в нем упал до такого низкого уровня, что возник риск экологической катастрофы. Озеро, расположенное в 40 км от Рима, использовалось, как сообщает Euronews, только для резервного водоснабжения.

"Мы продолжим работу по поиску решения. Мы рассмотрим все вопросы, которые возникают, в санитарном аспекте", - заявил региональный советник по жилищной политике, инфраструктуре и органам местного самоуправления Фабио Рефриджери. Он пообещал, что власти смогут найти решение. При этом сами римляне обвиняют власти в бездействии. Они уверены, что, несмотря на засуху, такой кризис бы не разразился, если бы система водоснабжения была в лучшем состоянии. Министр окружающей среды Джанлука Галлетти назвал ситуацию в Риме критической.

Власти Ватикана - государства внутри Рима - приняли решение отключить сто фонтанов, в том числе два на площади Святого Петра, одного из самых популярных туристических мест. Советник по связям с общественностью Ватикана Грег Берк рассказал The Guardian, что это первый случай с 17 века, когда на территории Ватикана массово отключают фонтаны.

Десять регионов Италии призвали к объявлению чрезвычайного положения после того, как Италия пережила вторую по засушливости весну за 60 лет, а количество осадков в первые шесть месяцев года снизилось на 33%. Как пишет The Guardian, в некоторых частях страны количество осадков было на 80% ниже нормы, среди наиболее пострадавших регионов оказался остров Сардиния. Национальная конфедерация фермеров Италии (Coldiretti) оценила ущерб от засухи для сельского хозяйства страны в $2,3 млрд.

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