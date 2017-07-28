Насилие над детьми связано с гендерным неравенством

Дети, которые растут в обществе с высоким уровнем гендерного неравенства, чаще подвергаются жестокому обращению. Независимо от того, является страна, где живет ребенок, развитой или развивающейся. К такому выводу пришла группа исследователей из Центра профилактики и борьбы с заболеваниями (США). Работа была опубликована в американском научном журнале "Семейное насилие". Об этом рассказал портал Phys.org.

Эпидемиолог центра Джоанна Клевенс и социальный психолог Кэти Порс провели сравнение 57 стран. Выборку составили 45% стран с высоким или очень высоким уровнем развития человеческого потенциала. Треть данных была собрана по странам с низким уровнем развития человеческого потенциала. В исследование не были включены страны Евросоюза и такие крупные или густонаселенные государства, как Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Россия и США.

Исследователи изучили данные о тяжелом физическом насилии в семье, когда взрослые бьют ребенка. Клевенс и Порс также проанализировали статистику о случаях оставления детей без надзора взрослых. Данные исследования основаны на опросах Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и демографических и медицинских обследованиях Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (ЮСАИД), проведенных с 2011 по 2015 годы.

Чтобы проанализировать ситуацию с гендерным неравенством, Клевенс и Порс использовали три вида статистики по странам - Индекс социальных институтов и гендера (ИСИГ), который измеряет дискриминацию женщин; Индекс гендерного неравенства (ИГН), который исследует дискриминацию женщин по трем составляющим: охрана репродуктивного здоровья, расширение прав и возможностей и экономическая активность.

Также исследователи включили Индекс гендерного разрыва, разработанный Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Он учитывает положение, права и роль женщин и мужчин в различных сферах общественной и экономической жизни, а также в политике.

Кросснациональное сравнение показало, что уровень физического насилия над детьми варьировался от 1% до 43%. Оставление ребенка без присмотра взрослых - от 0,8% до 49%. Исследователи пришли к выводу, что распространенность дискриминации женщин существенно влияет на уровень физического насилия над детьми и детской безнадзорности. Оказалось, все три индекса гендерного неравенства напрямую связаны с физическим насилием и два из них - с детской безнадзорностью. В частности, более высокие показатели уровня дискриминации женщин в статистиках ИСИГ, ИГН и международном Индексе гендерного разрыва совпадали с данными опросов о физическом насилии над детьми в странах, где анкеты показали более высокий уровень жестокого обращения с детьми. Основываясь на результатах работы, авторы исследования полагают, что сокращение гендерного неравенства в мире также приведет к снижению уровня насилия над детьми в семьях.

В 2016 году специалисты ВЭФ подсчитали, что при нынешних темпах перемен, гендерный разрыв может быть преодолен лишь через 83 года (в 107 странах, которые вошли в последний рейтинг). На преодоление гендерного неравенства в сфере экономики может уйти 170 лет, в образовании - 10 лет, в политике - 82 года. Россия два года подряд занимает в рейтинге обеспечения гендерного равенства 75 строчку.

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