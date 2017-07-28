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Автомобили провоцируют возникновение сложных загрязняющих соединений

Социальная ответственность
28 июля, 18:04 UTC+3

Дороги являются главным источником "нанокластерных аэрозолей", вызывающих проблемы со здоровьем

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Материал из 1 страницы
© Рixabay/Nerivill

Группа исследователей из Финляндии обнаружила, что автомобильные перевозки могут быть основным источником сложных соединений атмосферных нанокластерных аэрозолей (NCA) - загрязняющих микрочастиц. Статья была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, о ней сообщил портал Phys.org.

Ученые изучили образцы воздуха, собранные при различных условиях вблизи проезжих частей в Хельсинки и других местах по всей Европе. Их целью было изучить микрочастицы, которые попадают воздух из-за транспорта. Автомобильные выбросы состоят из частиц сажи и газов, например, углекислого газа и окиси углерода. В результате их накопления в загруженных транспортом районах воздух становится вредным для здоровья. Вместе с сажей и газами в воздухе появляются и микрочастицы, которые соединяются друг с другом и образуют "нанокластеры" . Составляющими в них могут выступать не только автомобильные выбросы, но и промышленные выбросы и даже частицы растений.

Ученые отметили, что аэрозоли (образующиеся в воздухе смеси, состоящие из мельчайших частиц) сложнее изучить из-за их недолговечной природы - они быстро вступают в реакцию с другими частицами. Из-за небольшого размера и сложных характеристик частиц атмосферные нанокластерные аэрозоли представляют значительный риск для здоровья человека, а также способствуют антропогенному изменению климата. Исследователи обнаружили значительное количество NCA диаметром от 1,3 до 3,0 нм возле объектов с массовым пребыванием людей.

Чтобы доказать, что сложные соединения являются побочным продуктом именно работы моторов, авторы исследования провели три лабораторных эксперимента с современным дизельным двигателем. Ученые выяснили, что выхлопы в дополнение к частицам сажи содержали значительное и NCA, которые из-за своих маленьких размеров ранее не учитывались. Концентрация мелких частиц и соединения более крупных зависели от скорости движения и направления ветра.

На транспорт приходится пятая часть выбросов в Евросоюзе. В связи со значительной ролью автотранспорта в загрязнении атмосферы Еврокомиссия предложила изменить правила для дорожных сборов в Европе. Власти предположили, что правильнее рассчитывать суммы было бы на основе углеродного следа, оставляемого автотранспортом. Владельцы автомобилей с нулевыми выбросами, согласно предложению еврокомиссаров, могут получить 75-процентное сокращение дорожных сборов.

В некоторых странах Европы подобные расчеты уже применяют. Например, в Германии федеральное правительство ввело дорожный сбор на отдельных участках дорог для грузовых транспортных средств с 2015 года. Закон распространяется на все грузовые транспортные средства массой от 7,5 тонн.

Материал предоставлен проектом "+1".

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