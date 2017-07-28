Правительство Ирландии обвиняют в "климатическом лицемерии"

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Несмотря на недавний ввод запрета на добычу нефти методом гидроразрыва пластов в прибрежной зоне и назначение в прошлом году министра связи, изменения климата и окружающей среды Денниса Нохтена, Ирландия отстает от других стран ЕС в вопросах борьбы с изменением климата.
Министерство по климатической политике Ирландии 11 июля разрешило бурение нефтяных скважин в прибрежном районе Porcupine Bank на западе страны. По данным, которые приводит газета The Guardian, нефтяные запасы на данной территории могут составлять 5 млрд баррелей нефти, что при сожжении станет причиной выброса 1,5 млрд тонн углекислого газа. Сенатор от ирландской Партии Зеленых Грэйс О’Салливан назвала этот шаг "абсолютным пустословием" и признаком "несостоятельности и некомпетентности".
По выбросам углекислого газа на душу населения Ирландия занимает третье место в Евросоюзе, она также является одной из четырех европейских стран (наряду с Бельгией, Люксембургом и Австрией), которая с наибольшей вероятностью не достигнет своих климатических целей в 2020 году.
Сельское хозяйство страны считается одним из самых "грязных" с точки зрения выбросов CO2. Кроме того, ожидается, что выбросы от транспорта к этому времени взлетят на 14%-16%, на выбросы от скотоводства будет приходиться 40% всех парниковых выбросов страны, а сокращение составит лишь 5-6% от показателей, запланированных Евросоюзом.
"Дискомфорт Нохтена на интервью был очевиден. Он утверждал, что Ирландия вынуждена наверстывать упущенное, и ее не стоит судить слишком строго. Нохтен подчеркивает, что правительству не стоит навязывать пути достижения климатических целей. Но на практике это означает увиливание от принятия жестких, но необходимых решений в краткосрочной перспективе", - считает обозреватель The Guardian Джон Гиббонс.
Ранее Коалиция экологических активистов Ирландии Stop Climate Chaos и Environmental Pillar раскритиковала подготовленный Деннисом Нохтеном законопроект первого в истории страны Национального плана действий по уменьшению воздействия на окружающую среду. В своем заявлении организации назвали документ "моральным и законодательным провалом", отметив, что план не отвечает обязательствам, изложенным в климатическом законодательстве Ирландии и Парижском соглашении, а также целевым показателям Евросоюза, которые распространяются на страну. Экологи также критикуют план за отсутствие в нем реальных действий.
"К сожалению, кажется, что правительство больше заинтересовано в сохранении статуса-кво, особенно в отношении сельского хозяйства, поскольку в проекте плана говорится, что экономическое значение сельскохозяйственного сектора должно быть сбалансировано с сокращением выбросов", - считают экологи.
На прошлой неделе план был утвержден премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром несмотря на протесты общественности. Глава правительства заявил, что решение проблемы изменения климата "требует кардинальных социальных преобразований и, в частности, распределения ресурсов и устойчивого изменения политики".
Материал предоставлен проектом "+1".