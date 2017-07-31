Банки еды помогают нуждающимся в сельских районах США

Американская сеть благотворительных банков еды Feeding America работает в сельских общинах, обеспечивая продовольственную помощь тем, кто в ней нуждается. К такому выводу пришел экономист из Университета штата Иллинойс Крейг Гундерсен, специализирующийся на изучении продовольственной безопасности. В своем исследовании он выявил, что проблемы нехватки продовольствия одинаково актуальны как для городской, так и для сельской местности. Об этом сообщает портал Phys.org.

"Высказывалось мнение, что банки еды в основном расположены в городах, а села - это изолированные территории, где продовольственная помощь нуждающимся не предоставляется. Мы выяснили, что банки продовольствия проводят большую работу в сельских районах", - сказал Гундерсен.

Работа экономиста основывалась на двух исследованиях экспертов Feeding America. В них были представлены данные об уровнях обеспеченности продовольствием по всей стране, которые организация оформила в виде карты Map the Meal Gap, и информация о программах, которые обеспечивают бесплатной едой нуждающихся.

Исследователь отметил, что карта позволяет продовольственным банкам узнавать о продовольственных потребностях на местах; удовлетворить их помогает работа проекта Hunger in America, организующего мобильные пункты раздачи продуктов питания. По мнению Гундерсена, эти проекты дают банкам питания актуальную информацию о потребностях жителей любого региона и позволяют грамотно выстроить помощь населению.

"Сельские общины окружены полями кукурузы и соевых бобов, но это не означает, что жители могут брать их и есть. Эти продукты могут быть им недоступны. Вы ведь не будете утверждать, что все люди, живущие в Силиконовой долине, имеют отличные телефоны, или что автомобили дешевле в Детройте", - отметил экономист. Гундерсен также признал, что удовлетворение потребностей в продовольствии сложнее обеспечить в сельских районах из-за их транспортной доступности.

По словам экономиста, сохраняется потребность общества в Американской программе льготной покупки продуктов (SNAP). Это федеральная программа помощи жителям США с низким доходом и малообеспеченным семьям, которая изначально заключалась в выдаче продуктовых талонов для приобретения любых необходимых продуктов в магазинах. В начале 1990-х годов талоны заменили на пластиковые карты. SNAP является самой крупной программой по борьбе с голодом в США. Как говорится на сайте программы, она сотрудничает с местными сообществами, религиозными организациями и розничным точками, чтобы "улучшить администрирование программ и обеспечить их целостность".

Крейг Гундерсен назвал SNAP самой важной социальной гарантией по борьбе с голодом. "Мы должны поддерживать ее эффективность", - подчеркнул эксперт.

По его оценке, SNAP и благотворительные программы, подобные Feeding America, предоставляют критически важные ресурсы людям, не имеющим доступа к продовольствию в сельских районах. Если бы не их работа, в стране было бы более 42 млн людей, которым нечего есть.

Сеть банков еды Feeding America в настоящее время проводит исследования того, как конкретная организация может помочь нуждающимся с определенными заболеваниями, которым требуется специализированная еда, например, диабетикам. Продукты, входящие в их диету, являются слишком дорогими для того, чтобы банки еды могли ее обеспечивать. К 2018 году Feeding America обещает разрешить эту проблему.

Российский формат

Технология работы банков еды в России существенно отличается от европейской, азиатской и американской, заметил в разговоре с "+1" директор по коммуникациям благотворительного фонда "Фонд продовольствия "Русь" Анна Алиева-Хрусталева. По ее словам, в России в топ-три самых уничтожаемых категорий входят хлеб, молочные продукты и овощи. У фонда есть отдельная программа "Продукты в глубинку", направленная на оказание помощи пожилым людям вне мегаполисов.

"Важной задачей для банка еды в любой стране является не просто спасение продовольствия и обеспечение едой нуждающегося населения, но и максимальное следование принципам раздачи качественных и полезных для здоровья продуктов. В этой связи "Фонд продовольствия "Русь" уделил особое внимание работе с молочными продуктами, выработал схему моментальных раздач столь нужной пищи", - рассказывает Алиева-Хрусталева.

По словам директора по коммуникация, фонд пока не нашел решения, каким образом принимать, например, овощи и фрукты, поскольку такого рода продукция требует серьезной переборки, а также временных и денежных затрат.

"Наш фонд покрывает всю Россию и работает как универсальный логист, при этом избегая дополнительных этапов хранения продовольствия. У фонда нет складов, раздача полученных продуктов происходит практически моментально, удлинить процесс может только транспортировка от склада производителя до пункта выдачи в регионе", - подчеркивает представитель фонда.

По данным организации, такой формат работы позволяет спасти 99% полученной в дар еды, тогда как на складах банков еды в других странах из-за хранения от 10% продуктов попадает под утилизацию.

Материал предоставлен проектом "+1".