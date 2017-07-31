Ветроэнергетика обеспечила 124% потребностей жителей Шотландии в электричестве

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Полученное за счет энергии ветра электричество обеспечило бытовые нужды жителей Шотландии на 124% в период с января по июнь. Об этом сообщает портал CleanTechnica со ссылкой на данные организации WeatherEnergy, занимающейся мониторингом ветроэнергетики в стране.
Всего за первую половину 2017 года ветровые турбины сгенерировали 6,6 млн МВт/ч электроэнергии. Это на 24% больше предыдущего рекорда за полугодовой период, установленного в 2015 году. Ветровая энергетика удовлетворяет 57% всего спроса страны на электроэнергию. За июнь 2017 года установки произвели более миллиона МВт/ч электроэнергии для национального оператора энергетической системы Великобритании National Grid. Этого достаточно для полного обеспечения электричеством 3 млн домов.
В марте WWF Шотландии и WeatherEnergy опубликовали данные, свидетельствующие о том, что ветровые турбины Шотландии сгенерировали более 1,3 млн МВт/ч в феврале, что позволило снабдить электричеством 3,9 млн домов, или 162% шотландских домохозяйств. Это было на 43% больше по сравнению с данными февраля 2016 года. Рекорд марта 2017 года составил 81% (1,2 млн МВт/ч) по отношению к марту 2016 года.
"Первые шесть месяцев 2017 года, безусловно, были невероятными для возобновляемых источников энергии, поскольку одни ветровые турбины помогли избежать образования миллионов тонн вредных выбросов углекислого газа", - сказал в интервью порталу Clean Technic исполняющий обязанности директора WWF Шотландии Сэм Гарднер. По его словам, нужно приложить усилия, чтобы сделать более экологичным сектор транспорта и отопления. Для этого он призвал шотландское правительство выработать политику в области энергоэффективности и транспорта в предстоящем законопроекте об изменении климата.
"Помимо обеспечения электричеством наших домов и предприятий, ветроэнергетика поддерживает тысячи рабочих мест и продолжает играть важную роль в усилиях Шотландии по решению глобальных проблем изменения климата, предотвращая выбросы миллионов тонн углерода каждый год", - заявил изданию The Independent в апреле 2017 года директор WWF Шотландии Ланг Бэнкс.
Эколог также подчеркнул, что решение правительства Великобритании прекратить субсидирование наземных ветряных электростанций в будущем усложнит выполнение международных обязательств в области климата.
В июне 2015 года правительство Великобритании выпустило заявление о прекращении предоставления субсидий для ветровых установок с 2017 года. "Поскольку мы занимаемся декарбонизацией, крайне важно, чтобы мы покрывали расходы для потребителей. Хотя затраты на возобновляемые источники энергии снижаются, субсидии по-прежнему составляют часть счетов за электроэнергию граждан, а по мере увеличения доли возобновляемых источников энергии счета становятся пропорционально больше", - говорится в заявлении занимавшей тогда пост министра энергетики и борьбы с изменением климата Эмбер Радд.
"Наше мнение состоит в том, что если вы хотите достичь климатических целей, вам нужны ветровые установки, в противном случае вы будете биться, чтобы достичь этих целей, и это уже будет стоить больше", - прокомментировал решение правительства главный корпоративный сотрудник компании-поставщика энергетики Scottish Power, генеральный директор подразделения Scottish Power Renewables Кит Андерсон.
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