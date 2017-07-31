Глобальное изменение климата может ухудшить качество воды в США

Увеличение объема атмосферных осадков, вызванных глобальным изменением климата, может привести к перенасыщению азотом водоемов в США. Переизбыток газа может привести к ухудшению качества воды и "цветению" водоемов, показало исследование группы американских экологов и климатологов из Института естественных наук Карнеги, Стэнфордского университета и Института климатологии при Принстонском университете. Работа была опубликована в американском научном журнале Science. Об этом рассказал портал Phys.org.

Особенно сильно загрязнение азотом может затронуть реки и озера на Среднем Западе и северо-восточные штаты.

Дожди и другие атмосферные осадки вымывают из почвы нутриенты, применяемые для обработки земли в сельском хозяйстве и выделяемые при сжигании ископаемого топлива. После чего эти вещества попадают в водоемы. Когда реки и озера перенасыщаются биогенными элементами (входят в состав организмов и выполняют определенные биологические функции - в первую очередь это азот и фосфор), запускается так называемый процесс эвтрофикации. То есть водоем начинает мутнеть и "цвести", что приводит к снижению содержания кислорода в воде. Как отмечают авторы исследования, на эта проблема остро коснулась Мексиканского и Чесапикского заливов и водных резервуаров во Флориде.

Американские исследователи использовали данные климатических моделей, чтобы посмотреть, как изменение климата влияет на эвтрофикацию. Более ранние исследования показали, что землепользование контролирует поступление азота и других биогенных элементов в водоемы. Однако, если частота и интенсивность осадков увеличивается, в водные пути попадает большее количество газа.

В своей работе группа ученых опиралась на предыдущие результаты, чтобы рассчитать, как именно изменяется приток азота в водоемы США и что при этом происходит с качеством воды. Исследователи применили данные 21 климатических моделей и рассмотрели возможные сценарии.

Например, при так называемом сценарии "как обычно", если мировые выбросы парниковых газов никак не изменятся, то "цветение" воды увеличится на одну пятую к концу века. Заметнее всего это будет на реках и озерах Среднего Запада и северо-востока страны.

Расчетные модели американских ученых сфокусированы на США. Однако в их работе отмечено, что аналогичный сценарий может быть характерен для Индии, Китая и юго-восточной Азии. Изменить ситуацию при таком климатическом сценарии могло бы сокращение использования всех удобрений агрокультуры на треть.

Парижское климатическое соглашение

Темпы эвтрофикации будут снижены при "позитивном" климатическом сценарии, если сдерживать мировые выбросы углекислого газа. Этому будет способствовать выполнение странами Парижского климатического соглашения 2015 года. Цель соглашения - не позволять средней температуре на планете расти выше двух градусов по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, а по возможности снизить ее до полутора градусов.

Парижское соглашение одобрили 195 стран. В июне президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

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