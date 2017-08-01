Детский фестиваль "Солоны" пройдет в Карелии

Детский экологический фестиваль "Солоны-2017" пройдет в Карелии с 18 по 26 августа. В рамках фестиваля будут представлены проекты, вовлекающие жителей республики в решение экологических проблем, а также проведены некоммерческие благотворительные мероприятия по оказанию помощи социально-незащищенным группам населения. Об этом говорится в сообщении Segezha Group.

Фестиваль охватит пять городов: Петрозаводск, Сегежу, Пудож, Сортавалу и Муезерский. Организаторами выступают лесопромышленная компания "Сегежа" (входит в АФК "Система"), благотворительный фонд "Система" и правительство региона. Поддержку мероприятию оказывают дочерние компании группы АФК "Система".

Жители столицы Карелии, Петрозаводска, 19 августа смогут принять участие в городском празднике-субботнике. Кроме уборки территорий для участников предусмотрена развлекательная программа. Например, мастер-класс книжного клуба "Бампер". Клуб располагается в автобусе, который переезжает по городам России. Организация способствует популяризации современной детской литературы.

Участники субботника также смогут посмотреть передвижной кукольный спектакль на тему защиты окружающей среды. На базе Петрозаводского государственного университета будет работать инженерно-конструкторская школа "Лифт в будущее", где дети смогут попробовать решать задачи в области лесопромышленного комплекса.

О фестивале

В Сегеже, Пудоже и Муезерском пройдут мастер-классы на экологическую тематику и эко-спектакли. Кроме того, в программе фестиваля запланированы вручение книг библиотекам, консультации психологов, а также передача гуманитарной помощи социальным учреждениям. Участники фестиваля во всех городах смогут посетить мобильную выставку работ художника Ивана Айвазовского из коллекции Русского музея и фотовыставку фестиваля "Первозданная Россия".

Фестиваль "Солоны" (в переводе с алтайского - "радуга") проводится с 2016 года на Алтае. Площадки фестиваля приняли десятки благотворительных и социальных проектов. "Модель партнерских отношений, которые удается выстраивать во время фестиваля, объединяет не только ресурсы, но и людей, и целые регионы. Теперь это не просто сотрудничество, это содружество", - сказала президент благотворительного фонда "Система" Елена Чернышкова. Она также отметила, что мероприятие является ярким примером сотрудничества власти, общественности и бизнеса.

Segezha Group

"Благотворительная деятельность Segezha Group заключается в концепции "социального инвестирования", в целенаправленной долгосрочной социальной политике", - отметил президент группы компаний Камиль Закиров. По его словам, в Год экологии лесопромышленный холдинг принимает участие "в настоящем экологическом марафоне добрых дел". Его центральным событием Закиров назвал экофестиваль в Карелии, который рассчитан на привлечение в республику инновационных социальных программ, на формирование у жителей региона осознанного бережного отношения к природе.

"Мы считаем, что вопросы экологии серьезно влияют на конкурентоспособность бизнеса и его репутацию. Мы преобразуем возобновляемые ресурсы в продукцию, которой люди пользуются ежедневно, и убеждены, что, прививая экологическую культуру своим сотрудникам, жителям регионов, своим близким и детям, каждый сможет внести свой собственный вклад в сохранение окружающей среды для нынешних и будущих поколений", - отметил Закиров.

Segezha Group - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов. При производстве продукции компания использует древесину легального происхождения, при заготовке которой осуществляются меры по сохранению биологического разнообразия лесов. Для этого холдинг развивает добровольную лесную сертификацию.

В рамках программы лесовосстановления компания выращивает более 15 тыс. га леса в год на территориях, подвергшихся вырубкам или пожарам. В Республике Карелия Segezha Group сознательно ограничила хозяйственную деятельность на более чем 6 тыс. га малонарушенных (нетронутых) лесных территорий.

В 2003 году компания создала благотворительный фонд "Система", через который поддерживает социальные инициативы.

Вырубка лесов и сокращение парковых площадей являются одними из самых актуальных экологических проблем для россиян. По данным ВЦИОМ, этот вопрос волнует каждого пятого россиянина (20%). Среди отмеченных россиянами проблем также значатся загрязнение водоемов (37%) и воздуха (36%), загрязнение питьевой воды (22%) и ухудшение здоровья людей (22%). В целом результаты опроса показали, что жители России сейчас менее обеспокоены экологической ситуацией в стране. К примеру, в 2005 году проблема исчезновения лесов волновала 28% опрошенных.

Материал предоставлен проектом "+1".