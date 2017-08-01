Проект по профориентации начал работу в Томске

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В Томске начал работу профориентационный проект "Свои люди". Организаторы проводят встречи с молодыми и успешными представителями различных профессий для абитуриентов, студентов и их родителей, на образовательной площадке крупнейшего ТРЦ Томска "Изумрудный город". Об этом "+1" рассказали организаторы проекта.
"Свои люди" провели первую встречу с томскими школьниками. Первым гостем встречи стал врач научно-исследовательского института микрохирургии Андрей Байтингер. Он ответил на вопросы абитуриентов, студентов и родителей о продолжительности операций, сложностях во время учебы, отношениях с коллегами, уровне заработной платы, зарубежных стажировках и научной деятельности микрохирурга.
Байтингер рассказал о ночных дежурствах во время обучения в университете, праздновании Нового года за операционным столом, а также продемонстрировал инструменты и приспособления, которые используются при микрохирургических операциях.
В планах у создателей проекта "Свои люди" сделать формат профессиональной ориентации доступным для школьников и студентов всех регионов России и мира. Гостями уже стали радио-диджей, event-менеджер, специалист в сфере туризма, организатор фитнес-пространств и шеф-повар.
После завершения открытого сезона встреч организаторы планируют проводить "завтрак-ток", то есть "разговор за завтраком". Мероприятие позволит подросткам пообщаться с профессионалами, среди которых будут астрофизик, архитектор и разработчик мобильных приложений. Старт намечен на осень 2017 года.
"За первые недели работы проекта к нам присоединились три крупнейших университета и несколько колледжей, которые являются нашими информационными партнерами, самый большой в городе ТРЦ предоставил нам бесплатную площадку для проведения открытого сезона. Что касается наших героев, это удивительно, но многие молодые профессионалы самостоятельно выходят на нас с предложениями выступить перед школьниками", - рассказала руководитель проекта "Свои люди" Мария Мальцева.
Профориентационный проект "Свои люди" - финалист конкурса Social Impact Award, который в России организован центром поддержки социально значимых проектов Impact Hub Moscow. Организация профориентационных мероприятий стала для проекта "Свои люди" первой ступенью для реализации в рамках инкубатора Impact Hub Moscow. Участники должны проверить, как их идея будет работать в интересах общества, и получить обратную связь.
Материал предоставлен проектом "+1".