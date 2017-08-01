"Ночлежка" проводит акцию по сбору воды для бездомных

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Санкт-петербургская благотворительная организация "Ночлежка" начала сбор питьевой воды для бездомных людей. Акция под названием “Как пить дать” продлится две недели, с 31 июля по 13 августа. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
Вода принимается в приюте "Ночлежки" с 9:00 до 22:00 каждый день в течение проведения акции по адресу: улица Боровая, 112Б, вход со стороны Растанной улицы. Предпочтение отдается негазированной воде в бутылках объемом 0,5-0,6 литров. Именно небольшую тару проще раздавать бездомным, а затем людям будет легче носить такие бутылки с собой и использовать их.
"В Петербурге нуждающимся негде найти источник безопасной питьевой воды: бездомным людям приходится пить из городских рек и каналов, с соответствующими последствиями для здоровья", - пояснил координатор гуманитарных проектов благотворительной организации Андрей Чапаев.
Собранную на акции воду раздадут на стоянках "Ночного автобуса" - выездного пункта, который раздает по вечерам бездомным петербуржцам еду, одежду и средства гигиены. Один его рейс за раз помогает 100-200 бездомным.
Акция сбора воды для бездомных проходила и в прошлом году. Тогда организация собрала больше 1 тонны воды в небольших пластиковых бутылках.
"Проводя эту акцию каждое лето, мы не просто собираем воду для питья. Мы напоминаем обществу о том, что у бездомных людей вообще нет доступа к воде: в общественные бани их не пускают, при этом не существует системы бесплатных туалетов и душевых пунктов. Нам всем не нравится, что некоторые бездомные плохо пахнут, но мы не задумываемся о том, что им просто негде помыться", – добавил Чапаев.
В этом году организация рассчитывает открыть душевой пункт для бездомных людей. Сейчас "Ночлежка" согласовывает место установки душевой. Организация надеется, что душевой пункт будет полезен бездомным наравне с первой в стране бесплатной "Культурной прачечной" - местом, где люди без места жительства могут постирать свои вещи.
К концу прошлого года в Санкт-Петербурге числилось 2599 горожан, в том числе 923 - пожилого возраста, которые числились в Центре учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства. По данным "Ночлежки", в городе живет 60 тысяч бездомных. В 2016 году 185 человек прошли реабилитацию в приюте, более 7 тыс. бездомных обратились за помощью к юристам и социальным работникам организации.
Ежедневно в прачечной стирают и сушат вещи 40-50 человек, в консультационную службу за помощью социальных работников, юристов и психологов приходит 50-70 человек, в приюте одновременно живут 52 человека.
Материал предоставлен проектом "+1".