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В России появился онлайн-калькулятор энергоэффективности зданий

Социальная ответственность
1 августа, 17:46 UTC+3

Девелопер, застройщик или инвестор из любого региона сможет оценить экологичность и экономичность своего объекта

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Материал из 1 страницы
© Wikimedia/Юкатан

Специалисты Научно-исследовательского Института устойчивого развития в строительстве разработали систему GREEN ZOOM - онлайн-калькулятор по расчету предварительной энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости, предназначенный для застройщиков и других заинтересованных лиц. Об этом сообщается в пресс-релизе института.

"Достаточно часто мы сталкиваемся со стереотипом, что энергоэффективность - нечто непонятное и сложное, отчасти недоступное девелоперу. Разработанный онлайн-калькулятор полностью разрушает данный миф, давая девелоперу, застройщику или инвестору из любого региона нашей страны возможность оценить энергоэффективность своего объекта буквально в 1 клик", - сообщила Вера Бурцева, руководитель рабочей группы по созданию системы GREEN ZOOM.

Она отметила, что онлайн-калькулятор не заменяет полноценный процесс сертификации, но помогает лучше изучить вопрос тем, кто с ним еще не знаком или сомневается, понять механизм сертификации и принять решение о необходимости повышения энергоэффективности и экологичности объектов в рамках сертификации по "зеленым" стандартам.

На онлайн-платформе пользователю доступны два формата калькулятора: базовая и расширенная версия. В первом случае пользователю достаточно ввести данные по трем показателям - месторасположение объекта, тип здания и комплекс мероприятий по энергоэффективности, реализованных или планируемых к реализации на объекте.

Расширенная версия калькулятора позволит пользователю проверить свой объект полностью по всем разделам российской системы по повышению энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM, получив полное представление о здании с точки зрения его готовности к энерго- и водосбережению.

Механизм подсчета энергоэффективности включает ключевые параметры современных экологических стандартов: энерго- и водосбережение, расположение застраиваемой территории, организация транспортного обеспечения, экология внутренней среды здания и экологическая устойчивость застраиваемой территории, управление отходами, использование экологических материалов, региональные особенности объектов и инновации.

Анна Сыроечковская, руководитель направления КСО Экобюро GREENS, считает калькулятор полезным шагом для погружения участников рынка недвижимости в тему энергоэффективности. 

"Создатели не скрывают, что такой инструмент не может заменить ни аудита, ни сертификации. Однако важнейшая роль калькулятора состоит в том, что он дает полноценное первичное представление о компонентах энергосбережения в здании. Пользователь сможет принять решение о повышении энергоэффективности здания или "зеленой" сертификации - или помочь другим принять такое решение", - рассказала эксперт "+1". 

По словам Сыроечковской, энергоэффективные здания и помещения быстро окупаются, приводят к существенной экономии на операционных расходах. Но такие идеи получают распространение только на фоне рекламы или объявленного приоритета на государственном уровне. В 2013-2014 годах на волне интереса к "зеленому" строительству в России стали появляться отдельные инициативы по сертификации, тиражируемые проекты. С тех пор большого роста в этой сфере не наблюдалось. 

"Однако для экспертного сообщества очевидно, что к идеям энергоэффективности общество, бизнес и государство рано или поздно все равно придут. Это выгодно и актуально", - уверена она. 

По мнению Сыроечковской, основными пользователям калькулятора станут представители бизнеса в сфере офисного и промышленного строительства, заинтересованные в снижении операционных затрат и конкурентном маркетинге.

"Скорее всего, интерес к инструменту возникнет в первую очередь у людей из девелопмента и консалтинга, а также у специалистов, отвечающих за развитие и оптимизацию внутри компаний (топ-менеджмент по развитию, lean-менеджмент и так далее), - заявил эксперт. - Двигаться в направлении "зеленой" оптимизации помещений стратегически важно многим".

Материал предоставлен проектом "+1".

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