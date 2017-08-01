В Московской области пройдет "Неботерапия" для людей с инвалидностью

Благотворительный фонд "Подари Любовь Миру", который помогает инвалидам и малоимущим гражданам, запустил сбор средств на организацию слета "Неботерапия" - прыжков с парашютом и полетов на дельтаплане для 20 людей, прошедших ампутацию. Фонд планирует собрать 270 тыс. рублей через краудфандинговую платформу Planeta.ru. Средства позволят оплатить расходы половине подопечных организации. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Слет "Неботерапия" запланирован на 19 августа. Мероприятие пройдет на базе аэродрома Ватулино (Московская обл., город Руза), начало намечено на 11:00.

"Неботерапия" - часть совместной реабилитационной программы фонда и авиационного спортивно-технического клуба "Энергия". "Мне бы в небо" помогает людям, прошедшим через ампутацию, пережить депрессиию. По словам президента фонда "Подари Любовь Миру", посла мира Елены Волоховой, людям, как правило, сложно свыкнуться со своим новым обликом. Полеты помогают вернуть уверенность в себе и любовь к жизни.

"До своего первого полета я была в плену четырех стен. Я испытывала чувства страха и одиночества, не понимала, как жить дальше с тем, что я теперь инвалид, что мне никто не поможет, что нога или рука не вырастут. Но страх рассеялся в ту же секунду, когда колеса дельталета оторвались от земли. Ко мне вернулась уверенность, и я захотела поделиться этой уверенностью с другими людьми, перенесшими ампутацию", - рассказала Волохова.

В рамках слета состоится встреча "Силы есть у каждого", где Елена расскажет о собственной реабилитации. В программе мероприятия также заявлены выступления авиамоделистов, построение формации, когда парашютисты образуют фигуры во время свободного падения, занятия йогой и самообороной, мастер-классы по танцам, рисованию, рукоделию, игры на барабанах, сборка парашюта, запуск бумажных самолетиков, мыльное шоу, массовый запуск воздушных змеев и концерт. К участию в слете приглашаются все желающие.

По данным ВОЗ, более 1 млрд людей (15% жителей мира) живут с инвалидностью. Они представляют одну из наиболее уязвимых групп населения: чаще страдают от безработицы и нищеты. Реабилитация помогает расширить функции данной категории граждан, обрести независимость и вернуться к обычной жизни.

Материал предоставлен проектом "+1".