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На Гавайях запретили смотреть в смартфон при переходе дороги

Социальная ответственность
1 августа, 18:37 UTC+3

Нарушение закона грозит пешеходам штрафом от $15 до $99

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Материал из 1 страницы
© ТАСС/Евгений Курсков

Власти Гонолулу приняли закон, запрещающий пешеходам переходить дорогу и одновременно смотреть на экран мобильного устройства. Нововведение касается смартфонов, планшетов, пейджеров и ноутбуков. За нарушение закона пользователь мобильного устройства должен будет заплатить штраф. Об этом сообщил телеканал CNN.

Закон вступит в силу в Гонолулу с 25 октября. До этого времени у местная полиция проинформирует жителей о новых правилах поведения с гаджетами на улице. С октября полицейские Гонолулу должны будут останавливать людей, которые смотрят на экран смартфона, пересекая дорогу.

Штрафы будут составлять от $15 до $35 за первое нарушение. При повторном аресте штраф увеличивается до $35-75. В третий раз пешеходу придется заплатить за нарушение закона уже $75-99.

При этом гавайский закон разрешает разговаривать по телефону, переходя дорогу, и смотреть на экран гаджета, проходя по тротуару.

По данным Губернаторской ассоциации безопасности дорожного движения, смертность пешеходов на дорогах в США увеличилась на 11% в 2016 году по сравнению с данными 2015 года. Как говорится в отчете организации, одна из основных причин трагедий - невнимательность пешеходов, которые отвлекаются на экраны телефонов во время ходьбы в городе.

Как подсчитали эксперты онлайн-портала статистики statista.com, в 2010 году порядка 2,1 млрд людей по всему миру имели смартфоны. К 2019 году эта цифра составит 2,71 млрд. Среднестатистический пользователь смартфона прикасается к гаджету 2617 раз в день, по данным маркетинговой компании Dscout. Зависимость от смартфона и боязнь остаться без него получила официальное название "номофобия".

Закон для пешеходов в Гонолулу - первый в своем роде, направленный на культуру поведения пешеходов на дороге. В большинстве стран, включая США, действует запрет на использование мобильного устройства водителями во время вождения. При этом разговор с использованием гарнитуры закон не нарушает. В Японии, например, использование смартфона водителем во время движения запрещено в любом виде.

Материал предоставлен проектом "+1".

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