Накануне дня экологического долга 2 августа 2017 года экологи напомнили о долге людей перед Землей, сообщается в пресс-релизе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"Ресурсы нашей планеты не бесконечны. Сохранить биологическое разнообразие и достичь гармонии человека и природы в условиях роста численности населения Земли и увеличения спроса на биоресурсы - основные вызовы нашего поколения", - заключил главный координатор программы "Зеленая экономика" WWF России Павел Боев.

День экологического долга отмечается 2 августа с 1970 года. 2 августа 2017 года, согласно расчетам, человечество использует больше ресурсов, чем природа может восстановить. Потребление увеличивается с каждым годом. Впервые экологический долг был зафиксирован 29 декабря 1970 года. В 2015 году день экодолга пришелся на 13 августа, в 2016 году - на 8 августа.

Половину плодородных территорий трансформируют в сельскохозяйственные угодья. По данным WWF, 20% российских биоресурсов (пастбищ, лесов, пашен, рыбных промыслов) используются в производстве продуктов питания.

Расширение сельскохозяйственных угодий наносит ущерб биоразнообразию. Например, на Дальнем Востоке под сою осушили болота, где обитает дальневосточный аист. Производство сои и говядины - основные причины утраты мест обитаний животных в тропической саванне Серрадо и других экосистемах Южной Америки. По данным WWF, производство питания является причиной выброса 25-30% мирового объема парниковых газов.

Экологи также отмечают, что более трети произведенных продуктов в мире выбрасывается. Ежегодные потери оцениваются в 1,3 млрд тонн. Больше всего продуктов выкидывают жители развитых стран.

Как считают экологи, необходимо развивать устойчивое сельское хозяйство и лесопользование. "Сельское хозяйство, диетические предпочтения и продовольственная безопасность являются неотъемлемой частью решения проблемы снижения нагрузки на нашу планету. Наша цель - добиться того, чтобы сельское хозяйство и аквакультура развивались устойчиво, без ущерба для сохранения биоразнообразия и с учетом адаптации к изменениям климата", - отметил Боев.

Фонд, в частности, призывает вводить системы экологической сертификации для продуктов питания. Подобные стандарты разработаны для сои (Round Table on Responsible Soy, RTRS), пальмового масла (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO), дикой рыбы (Marine Stewardship Council, MSC) и аквакультуры (Aquaculture Stewardship Council, ASC). WWF России запустил кампанию "День экодолга", в рамках которой призывает к ответственному производству и потреблению продуктов питания.

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